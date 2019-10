Malgré un certain manque de rythme car n'ayant pas joué lors de la dernière journée en raison d'un match reporté, Béziers a su assurer l'essentiel ce jeudi pour débuter cette 6e journée de Pro D2. Ce succès 20-15 contre un candidat à la qualification confirme le bon début de saison des Biterrois, deuxièmes du classement. Les Haut-Bugistes, bien que pragmatiques, n'ont pas trouvé de solutions offensives qui leur auraient permis d'enfin gagner en voyage cette saison.

Tous les feux au vert pour les Rouge et Bleu. En remportant une 4e victoire en leur fief du stade Raoul-Barrière, les joueurs de David Aucagne ont porté à quatre unités leur série de victoires d’affilées. Les Héraultais ont aussi doublé au classement leur adversaire du jour, se hissant à une jolie seconde place du classement, le tout avec un match (reporté) en moins.



C’est l’envie et le courage qui ont marqué les esprits en observant les Biterrois. Car leur indiscipline et leurs souffrances en mêlées ont sans cesse permis à leurs adversaires de rester dans le match, jusqu’à mener 12-10 à la pause. Les maladresses des deux camps n’ont pas facilité un gros temps de jeu global quand les stats à la mi-temps voyaient les hommes d’El Abd dominer en possession et occupation.

Vers un 5e succès de suite contre Rouen ?

En revanche, malgré quelques longues séquences de possession et de beaux enchaînements avants - trois-quarts, les joueurs de l’Ain n’ont pas su trouver de failles dans la défense adverse. A contrario, les Rouge et Bleu ont réussi à marquer sur quelques unes de leurs attaques tranchantes. Meafua (11e) et Rawaka (60e) ont apporté leur touche du Pacifique, étant bien au soutien d’une percée de Douglas en premier acte et de Munilla dans le second, pour les deux seuls essais de cette rencontre.



Oyonnax pas assez consistant pour espérer plus que le bonus défensif durant les dernières minutes, Béziers n’a concédé qu’un bonus défensif, ne pouvant pas non plus aller glaner un bonus offensif. L’ASBH aura l’occasion de remporter un 5e succès de suite en recevant Rouen lors de la prochaine journée.