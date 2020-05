Rachat de Béziers : Dominici et le mystérieux investisseur "à la surface financière gigantesque"

Les bruits qui couraient depuis plusieurs étaient donc exacts : Christophe Dominici, représentant ici les intérêts d'un investisseur des Emirats Arabes Unis, négocie actuellement le rachat de l'AS Béziers Hérault. Qui est-il, cet investisseur ? « Il est issu d’une famille émiratie. C’est un très proche du pouvoir royal, quelqu’un qui a fait fortune dans l’extraction du pétrole. Sa surface financière est importante, pour ne pas dire gigantesque. […] Si le docteur Wild peut faire vivre dix générations derrière lui, mon ami peut faire vivre cent générations derrière lui » confie-t-il ce jeudi à Midi Olympique.

Possible d'en savoir plus ? Difficile, si ce n'est que Dominici dit avoir fait sa rencontre par le biais d'un ami commun, avoir sympathisé avec lui et être désormais en première ligne des négociations, à son nom. « Ce sont des gens qui veulent pour le moment rester discrets mais j’espère que vous les rencontrerez bientôt. »

Une chose est donc sûre, à ce stade : l'ASBH est en difficultés financières, potentiellement à vendre et des négociations sont ouvertes. Lesquelles mêleraient déjà, toujours selon l'ancien ailier international, les pouvoirs publics locaux. « Le maire, qui a beaucoup de choses à gérer avec le déconfinement, et les dirigeants sont en pleine réflexion. Mais j’ai confiance. Nous pouvons amener dans les jours à venir de solides garanties financières à la DNACG; la FFR est au courant, tout est fait de façon transparente. Et j’ai prévenu mon investisseur: il perdra de l’argent en intégrant le rugby. Mais il veut vibrer, s’engager, faire plaisir et donner du rêve… ». Le dossier, engagé, n'est pas encore conclu. « Si les dirigeants actuels souhaitent laisser le club à des Biterrois, on respectera leur choix. On ne pourra rien faire contre ça. » Avec une promesse, toutefois : « je peux comprendre que les gens aient peur : mais regardez ce qu’ont fait les Qataris au PSG, c’est remarquable. »