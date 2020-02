Un certain 4 octobre 2013, le BO accueillait l'USAP au Stade Aguilera pour la 9e journée de Top 14. À l'occasion de cette rencontre, Dimitri Yachvili avait inscrit 4 pénalités pour les basques. En face du demi-de-mêlée français, James Hook inscrivait 3 pénalités et Guilhem Guirado venait marquer l'essai pour les Perpignanais, transformait par le Gallois. L'équipe des Sang et Or avait remporté une courte victoire à l'extérieur sur le score de 12-16. Et cette rencontre est la dernière, jusqu'à aujourd'hui, avec une victoire à l'extérieur entre ces deux formations. Certains joueurs présent en 2013 ont désormais changé de clubs mais étaient bien présent, Sofiane Guitoune, Sébastien Vahaamahina Camille Lopez and co...

Enfin une victoire à l'extérieur entre Biarritz et Perpignan ?

En 7 ans et 10 rencontres, l'équipe à domicile a toujours remporté son match avec plus ou moins de réussites mais les antres restent imprenables pour cette opposition. L'USAP a gagné 6 fois à domicile et Biarritz a remporté 4 rencontres à domicile face à Perpignan. Et la statistique pourrait perdurer encore une année, après un match aller victorieux pour la bande à Arlettaz (29-25). Biarritz Olympique reste sur 11 matchs sans défaite dans son stade d'Aguilera, la dernière défaite remonte à une rencontre face à Colomiers en avril 2019. De l'autre côté, Perpignan a gagné seulement 3 fois à l'extérieur sur 10 rencontres cette saison, face à Soyaux-Angoulême, Valence-Romans et Aurillac.