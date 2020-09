L'ancien Albigeois est suspendu deux ans de toute pratique.

" Le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) annonce par la présente avoir mis un terme à la relation contractuelle l’unissant à son joueur professionnel M. Romain SOUQUET. En effet, le club ayant appris le 4 août 2020 que son joueur était sous le coup d’une suspension par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) de toutes compétitions du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2021, les parties se sont accordées sur une rupture du contrat de travail du joueur effective au 1er septembre 2020. Le VRDR rappelle ici que M. Romain SOUQUET a été mis à pied et exclu de toute activité pour le compte du club dès lors que le club a eu l’information de la suspension mentionnée plus haut, conformément aux dispositions du code du sport et aux règlements applicables en matière de dopage. Le VRDR souhaite également réaffirmer ici qu’aussi improbable et grave que cela puisse être, il n’a été informé qu’en date du 04 août 2020 de la sanction prononcée par l’AFLD à l’encontre de M. Romain SOUQUET, par le biais d’un refus de ré affiliation de ce dernier auprès de la Fédération Française de Rugby pour le compte de la saison 2020-2021."