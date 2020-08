C’est par le biais d’un communiqué de presse, publié mercredi, que le club de Valence-Romans a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son troisième ligne Romain Souquet. Rien de bien original jusqu’ici… Reste que le motif de la mise à pied en lui-même n’était pas banal, le club annonçant avoir reçu le 4 août un refus de ré-affiliation de son joueur pour la saison 2020-2021, en raison d’une sanction prononcée à l’encontre du joueur par l’AFLD… pour un contrôle antidopage qui remonte au 23 mars 2019 ! « Quand on reçu le document refusant la ré-affiliation de Romain Souquet, on était ahuri, abasourdi, on pensait même à une blague, souffle le président du club Laurent Beaugiraud. Ce n’est qu’en voyant le document joint de l’AFLD qu’on a compris que ça n’en était pas une… »

Gros retard à l’allumage, nous direz-vous ? Pas même, puisque la sanction prononcée à l’encontre de Romain Souquet l’avait en réalité été quelques mois plus tard, suspendant le joueur pour une durée de deux ans, du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2021… Et cela, sans que le club soit au courant, ce dernier ne se voyant mis devant le fait accompli qu’au moment du refus d’affiliation par la FFR… « La procédure, c’est que l’AFLD n’est en relation qu’avec la Fédération et le joueur, pas avec son employeur. En cas de contrôle positif et de suspension, c’est la FFR qui prévient la LNR, avant que cette dernière se mette en relation avec le club. Le problème dans ce cas de figure est que Romain Souquet, qui évolue depuis six ans au club et en qui on a toute confiance, nous assure qu’il n’aurait rien reçu de la part de l’AFLD. Et que manifestement, il y a eu aussi un dysfonctionnement dans la communication entre l’AFLD et la FFR. Si bien qu’on n’était au courant de rien et que sur les plate-formes inforatiques où l’on doit déposer les feuilles de match 48 heures avant les rencontres, personne ne nous a jamais fait une seule remarque... »

Cinq matchs joués pendant la suspension

C’est ainsi que, bien qu’officiellement suspendu, Romain Souquet a été aligné à cinq reprises par son club, pour autant de titularisations. De quoi craindre une quelconque sanction pour le VRDR, même si la bonne foi des Drômois ne saurait manifestement être remise en cause ? « Non, car la FFR et la LNR nous ont bien assuré que le club ne risquait rien, souligne Laurent Beaugiraud. Mais on met le doigt là sur un gros dysfonctionnement car j’ai envie de dire que le vrai lésé dans cette historie, c’est nous. Je me retrouve à trois semaines de la reprise privé d’un numéro 8, Jiff de surcroît. Je dois lui trouver un remplaçant, mais je vais le trouver où ? Et sous quel statut ? Je crois qu’on ne mesure pas bien la portée du problème. Imaginez qu’il soit arrivé la même chose à un joueur de Top 14 qui aurait été décisif en phase finale ? Ou imaginez seulement qu’il y ait eu des descentes l’an dernier, et que le VRDR ait réussi à se sauver ? Tous nos concurrents auraient pu porter plainte contre nous ! Cette histoire, c’est juste un truc de fou. » Qui ne vient que souligner un peu plus le manque de communication et d’efficacité entre les instances, et devrait à coup sûr voir dans les prochains jours une belle partie de ping-pong médiatique entre ces dernières dans un contexte épicé par la future élection présidentielle...