Biarritz – Grenoble

C'est le gros match de ce week-end de PRO D2. Grenoble, deuxième du championnat, se déplace dans la forteresse imprenable du stade Aguilera. Les Biarrots, encore invaincus à domicile, vont avoir fort à faire face à l'une des meilleures équipes à l'extérieur. Le match s'annonce très serré et l'avantage du terrain pourrait permettre aux Basques de rester maître à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Grenoble.

Soyaux Angoulême – Provence

Voilà un match capital à venir pour les Angoumoisins. Si les joueurs d'Adrien Buononato veulent continuer à regarder vers le haut du classement, cette victoire est impérative. Elle permettra de stopper cette mauvaise série de trois défaites consécutives et d'oublier la récente défaite au stade Chanzy contre Oyonnax. En face, Provence, actuel douzième, alterne du bon et du moins bon récemment avec deux victoires lors des cinq derniers matches. Surtout, les joueurs de Provence se déplacent mal cette saison, ils se sont imposés qu'à une seule reprise et c'était lors de la première journée de championnat à Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Soyaux Angoulême.

Aurillac – Oyonnax

C'est le match des opposés. Aurillac reçoit Oyonnax en étant mal en point. Les Cantaliens viennent d'enchaîner quatre défaites de suite et se sont écroulé au classement. De son côté, les Oyomens sont en pleine bourre. Ils sont leaders de PRO D2 et sont inarrêtable avec pas moins de sept victoires consécutives. Aurillac va devoir réaliser un très grand match à Jean-Alric pour stopper la série d'Oyonnax.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax.

Mont-de-Marsan – Nevers

Actuellement classés 11e et 10e, le match entre Mont-de-Marsan et Nevers est extrêmement indécis. À quasi mi-championnat, le vainqueur de ce duel pourra regarder vers le haut alors que le perdant s'enlisera dans le ventre mou du classement. Depuis sa défaite initiale à domicile, les Montois ne perdent plus à domicile. De son côté, les Nivernais restent sur une défaite à domicile contre Colomiers et vont vouloir réaliser un gros match pour réparer ce revers.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Nevers.

Rouen - Vannes

Le promu Rouen est en difficulté depuis le début de la saison. Ils enchaînent les défaites et galère tant à domicile qu'à l'extérieur. L'apprentissage est compliqué, mais les Normands ne lâcheront rien et tenteront tout pour se sauver. À l'extérieur, les Vannetais ne sont pour l'instant pas efficaces. Ils ont gagné qu'une seule fois. En se déplaçant chez un promu, Vannes va sans doute faire l'effort pour décrocher une victoire leur permettant de se rapprocher voire de rentrer dans le top 6.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Rouen.

Valence Romans – Perpignan

Dernier de ce championnat, Valence a besoin de point. La réception de Perpignan n'est pas un cadeau pour le promu, même si pour l'instant, l'USAP n'est pas à l'aise à l'extérieur. Les Catalans ne sont allés gagner qu'une seule fois hors de leur base, et c'était lors de la 7e journée à Aurillac. Les locaux tenteront de gagner une troisième victoire cette saison. Perpignan, qui vise les deux première place, a besoin de s'imposer à l'extérieur pour espérer atteindre son objectif.

Notre pronostic : Victoire de Valence Romans.

Béziers – Carcasonne

L'ASBH doit gagner pour recoller avec son adversaire du jour et revenir dans la course aux phases finales. De plus, Béziers c'est du solide à domicile. Conduit par Jonathan Best, les joueurs vont vouloir gagner devant son public du stade de la Méditerranée et en cas de victoire bonifiée revenir à hauteur de Carcassonne. Les Audois, eux, sont en forme dans cette première moitié de championnat et son invaincus depuis trois matches.

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Montauban – Colomiers

Match indécis pour clôturer cette journée de PRO D2. Montauban connaît un début de saison plus que mitigé et occupe la 13e place. À domicile, les Tarn-et-Garonnais ne sont pas aussi solides qu'auparavant et n'ont gagné que trois matches sur les six déjà joués à Sapiac. À l'inverse, Colomiers c'est l'équipe surprise de ce début de saison. Elle semble loin la peur de descendre de la saison dernière et les Haut-Garonnais semblent libérés à domicile comme à l'extérieur. Ils comptabilisent déjà trois victoires hors de leur base, et la victoire la semaine passé à Nevers en est la preuve.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Colomiers.