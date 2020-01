Mont-de-Marsan - Aurillac : 23-20

La passe de trois pour le Stade Montois. Dans la douleur, toutefois. Malgré une conquête défaillante si ce n'est médiocre, avec notamment six pénalités et un coup franc concédés en mêlée fermée, les Landais ont passé l'obstacle Aurillac (23-20) pour finir ce premier bloc 2020 en beauté. Du moins sur le plan comptable. Dans une partie pauvre en spectacle et riche en déchets techniques, Mont-de-Marsan s'en est remis à deux éclairs pour marquer deux essais, par Marty (29e) puis Laousse-Azpiazu (62e).

Le second, inscrit à 15 contre 13, a contrarié les espoirs de retour cantaliens. Mené 13-0, Aurillac était revenu à trois petits points avant l'exclusion définitive de Lebreton, coupable d'un plaquage par retournement sur Rémi Talès (51e), puis un acte d'antijeu de McPhee sanctionné d'un carton jaune. Même si les visiteurs ont vendangé leurs efforts en mêlée par un manque de précision criant en touche, ils repartent toutefois dans le Cantal avec un bonus défensif plus que mérité. Coertzen, auteur d'un essai au retour des vestiaires (45e), a récidivé sur la sirène après une interception (80e).

Ce point pourrait valoir cher en fin de saison, une semaine après la victoire libératrice contre Rouen, un concurrent direct dans la course au maintien. De son côté, Mont-de-Marsan continue sa remontée au classement après cette troisième victoire de rang.

Vidéo - Laborieux Montois 03:48

Rouen - Béziers : 18-19

Victoire de Béziers (19-18) à Rouen après notamment une pénalité de Jérôme Porical dans les ultimes secondes. Après une première période très hachée dans le contenu, Rouen démontrait quelques intentions et des avancées notables. Matthew James compilait les points venant concrétiser une domination d'ensemble. Béziers n'était pas spectateur pour autant, les avants Héraultais menaient quelques percussions procurant des brèches.

Jérôme Porical assurait au pied ces actions de puissance, fruit d'une volonté d'entreprendre malgré quelques maladresses dans la transformation. Deux clubs à la recherche de confiance et de sérénité, même si Rouen était tout proche de la terre promise par l'intermédiaire de Mosese Ratuvou sur une exploit personnel au centre du terrain. 9-6 à la pause pour Rouen, cet avantage allait t'il être suffisant pour la suite ?

C'était plutôt Béziers qui retrouvait de la vigueur, suite à une longue possession de l'ASBH dans le camp Rouennais, Savenace Rawaca était à la conclusion d'une belle action conjuguée avec les avants (9-13, 56 ème). Rouen répliquait avec force, Matthew James inscrivait toujours les points dans l'exercice des points jusqu'à la 78 ème minute et une faute de la mêlée Biterroise (18-16, 78 ème). Les Normands commettaient l'erreur de trop, multipliant les picks and go sur leurs 22 mètres et au final seront fautifs sur un contest.

Jérôme Porical passait la pénalité de la victoire. Un premier succès pour Béziers en 2020 qui sort de l'ornière et s'installe définitivement dans le milieu de tableau. Rouen aura des regrets dans la gestion du money-time et devra batailler plus que jamais pour son maintien.

Vidéo - Premier succès pour Béziers en 2020, des regrets pour Rouen 03:06

Valence Romans - Colomiers : 17-18

La première période était hachée à cause de nombreuses approximations. Malgré tout, les Drômois, auteurs d’une bonne entame et dominateurs en mêlée fermée menaient 6-0 après vingt minutes de jeu, grâce à deux pénalités de Maxime Javaux. Colomiers, en difficulté sur ses lancers en touche, se montrait malgré tout pragmatique et revenait à hauteur en moins de cinq minutes (6-6, 30e), avant que Javaux ne redonne l’avantage aux siens à la pause (9-6).

Christopher Lacour inscrivait le seul essai de ce match à l’heure de jeu et permettait à son équipe de prendre cinq points d’avance (17-12, 58e). Mais Colomiers, dominateur à son tour en mêlée sur l’ensemble de la seconde période, faisait son retard peu à peu. Grâce à la botte de Jules Soulan, auteur d’un 100 % ce soir, les Columérins reprenaient les devants au score à un quart d’heure de la fin (17-18, 65e). Malgré un carton jaune reçu à dix minutes de la fin, les visiteurs ne cédaient pas. Javaux manquait l’occasion de redonner l’avantage aux siens dans le money-time et Colomiers s’adjugeait une huitième victoire consécutive par le plus petit des écarts (17-18).

Vidéo - Colomiers s'offre une huitième victoire consécutive 02:06

Vannes - Provence Rugby : 16-6

Une semaine après leur revers sur la pelouse de Colomiers, les joueurs vannetais avaient à cœur de se relancer contre une équipe de Provence Rugby en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Mieux, Jean-Noël Spitzer espérait que son équipe, qui compte une nouvelle fois disputer les phases finales de ProD2, soit capable de s'offrir un succès abouti. S'ils prenaient la rencontre par le bon bout, avec notamment deux premières pénalités de Christopher Hilsenbeck (14e, 24e), les Vannetais étaient ensuite pris dans l'agressivité et mis en grande difficulté en conquête.

Les Bretons peinaient alors faire le trou, et voyaient même Clément Darbo (30e) réduire l'écart. Il fallait finalement attendre la 35e minute de jeu pour voir Christopher Hilsenbeck, au terme d'un beau mouvement de Faraj Fartass, inscrire le premier essai de la rencontre, qui portait le score à 13-3, juste avant que Darbo s'inscrive une nouvelle pénalité (13-6).

Au retour des vestiaires, Provence Rugby revenait avec de meilleures intentions, et remettait la main sur le ballon. Dominateurs en conquête et alors qu'ils trouvaient régulièrement de l'avancée, les coéquipiers de Grégory Annetta semblaient capables de renverser la rencontre. Mais face à une défense vannetaise bien organisée, les joueurs de Fabien Cibray ne trouvaient la faille. Pire, Hilsenbeck (52e) inscrivait une nouvelle pénalité et portait le score à 16-6.

La suite de la rencontre ? Un combiné de maladresses, de fautes de mains et d'indiscipline. Au terme d'une rencontre hachée, les Bretons s'imposent 16-6, retrouvent le chemin du succès et remontent provisoirement à la 6e place du ProD2. De leur côté, les Provencaux enchaînent un quatrième revers consécutif et s'enfoncent dans les tréfonds du ProD2. Les joueurs de Fabien Cibray devront impérativement relever la tête contre Montauban, le 14 février.

Vidéo - Le RC Vannes joue la sécurité 02:09

Perpignan - Carcassonne : 53-10

53-10, le score est large et bonifié pour Perpignan qui a passé la bagatelle de sept essais à Carcassonne, les Audois ne passant la ligne qu’une fois en fin de première mi-temps par Anon derrière une mêlée dominatrice. Sur l’ensemble de la rencontre, les Audois n’ont pas trouvé de solutions malgré le dynamisme de McMahon. Durant les 80 minutes, Perpignan a été généreux en défense, brouillon en touche et rapide balles en mains.

Les doublés d’essais de Cocagi et Pujol, entre autres, ont montré une Usap pleine de punch, dans les pas d’un Taumoepeau trouvant nombre d’espaces en attaque. L’indiscipline et les cartons jaunes ont aussi haché ce derby qui tourne donc en faveur des Sang et Or toujours sur les cimes du classement de Pro D2. Place à Grenoble et Biarritz en voyage pour les Catalans.

Vidéo - Perpignan se reprend et déroule contre Carcassonne 02:52

Montauban - Oyonnax : 21-15

D'abord mené, Montauban a su remonter par deux fois le score grâce au pied de Jérôme Bosviel pour rester dans le match, et même faire la course en tête lors de la dernière demi-heure. La longue bataille d'occupation que se sont livrées les deux équipes vit les locaux l'emporter, tant le pack montalbanais était dominant. Une fin de match épique vit Montauban, très en difficulté d'ordinaire dans le money-time, l'emporter au forceps. C'est peut-être un match référence pour les hommes du duo Dubois-Bouilhou.

Quatre pénalités obtenues sur mêlée fermée, deux lancers en touche volés et des ballons portés dévastateurs ; c'est un pack montalbanais des grands soirs qui a reçu Oyonnax avec fermeté. C'est sans aucun doute la clé d'un match que les coéquipiers de Valentin Ursache ont décidé de prendre (trop ?) au sérieux, jouant un rugby d'occupation et de pression, peut-être à tort.

Le retour des vestiaires a été maîtrisé par les Montalbanais et c'est un fait nouveau. Longtemps les vingt premières minutes de la seconde mi-temps étaient marquées par un trou d'air des pensionnaires de Sapiac, mais contre Oyonnax la constance était le maître mot.