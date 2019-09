Dans des conditions climatiques très humides, le SA XV a inscrit trois essais par Mathieu Ugalde (23e), Paul Belzons (28e) et Mehdi Boundjema (47e). En face, Biarritz a dominé l'entame de match et la fin de la rencontre, concrétisant à deux reprises par Heath Backhouse (16e) et Gavin Stark (76e). Mais les Basques ont manqué de régularité pendant les quatre-vingts minutes et n'ont pas assez concrétisé leurs temps forts. Troisième revers à l'extérieur pour le BO. Soyaux-Angoulême reste seul leader du championnat.

Soyaux-Angoulême est toujours invaincu après cinq journées ! L'équipe d'Adrien Buononato n'a pas tremblé, cet après-midi sur sa pelouse de Chanzy. Face à Biarritz, en quête d'une première performance à l'extérieur, le SA XV a affiché une grosse solidité défensive et a maîtrisé son adversaire jusqu'au coup de sifflet final.

Leçon de réalisme

Malgré une indiscipline plutôt élevée et de nombreuses maladresses, Soyaux-Angoulême a résisté aux assauts répétitifs des Basques. Les visiteurs ont dominé le premier quart d'heure de la rencontre et n'ont été récompensés que par un seul essai. Une maigre avance qui n'a pas tenu longtemps.

Les leaders du championnat ont laissé passer l'orage avant de donner une leçon de réalisme à leurs homologues, grâce à deux essais coup sur coup inscrits juste avant la demi-heure de jeu. Le SA XV a ensuite géré son avance, sans avoir une réelle possibilité d'envisager le point de bonus offensif. En face, les joueurs du duo Sowerby-Nadau ont gâché trop d'occasions et peuvent s'en vouloir. Les déplacements se suivent et se ressemblent pour le BOPB. Soyaux-Angoulême s'installe pour sa part seul en tête de la Pro D2, avant un déplacement très attendu dimanche prochain à Perpignan.