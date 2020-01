L’année 2019 a marqué un changement important pour Enzo Selponi. Après quatre ans à Perpignan, le Montpelliérain a débarqué à Grenoble l’été dernier. Après une demi-saison passée en Isère, le demi d’ouverture dresse un bilan positif. "L’intégration a été super. Les mecs m’ont très bien accepté, confie-t-il. L’ambition est de produire du jeu, c’est ce qui me plaît. C’est tout à fait mon style de jeu, c’est pour ça aussi que j’ai signé à Grenoble. On a fait de bons matchs et surtout on est deuxièmes au classement à égalité avec Perpignan, le premier. Je retiens les grandes victoires et la défaite contre Colomiers qui nous a peut-être permis de mettre les bons ingrédients pour aller gagner à Carcassonne et à Aix-en-Provence lors des matchs suivants."

" Avec Grenoble, je sors grandi de l’année 2019 "

Avec 715 minutes jouées en douze matchs de Pro D2, dont dix titularisations, Enzo Selponi a été le choix numéro un à l’ouverture du FCG lors de la première moitié du championnat. Très à l’aise ballon en main, véritable accélérateur de jeu, il a aussi remplacé temporairement dans le rôle du buteur Gaëtan Germain, blessé à partir d’octobre. "Avec Grenoble, je sors grandi de l’année 2019. J’espère pour 2020 des phases finales et le reste (la montée en Top 14, N.D.L.R.) suivra peut-être. Je le souhaite en tout cas. Ensuite que l’équipe conserve le même état d’esprit, que moi je garde la confiance que j’aie auprès des coachs et de mes coéquipiers et que j’en sorte encore plus grandi que l’année 2019."

Cette nouvelle année devrait aussi lui donner l’occasion d’être enfin associé à son cousin Éric Escande. Le demi de mêlée s’entraîne avec le groupe grenoblois et devrait faire prochainement son retour à la compétition après plus d’un an d’absence. "Je souhaite qu’il revienne en forme, qu’il n’ait pas de douleurs à ses chevilles. Je suis clairement impatient puisqu’on a signé aussi pour jouer ensemble. J’espère que 2020 va nous sourire pour voir de belles choses ensemble."

Terminer dans les deux premiers

Il y a deux saisons, Grenoble était deuxième à mi-parcours et avait ensuite réussi à retrouver le Top 14. Les superstitieux y verront un bon présage. Mais contrairement à 2018, où il avait terminé troisième de la phase régulière, le FCG aimerait cette fois-ci se qualifier directement pour une demi-finale à domicile. "Finir dans les deux premiers, c’est clairement un de nos objectifs principaux cette année", confirme Enzo Selponi.

Pour y parvenir, les Grenoblois devront faire preuve de régularité dans leurs performances et retrouver notamment des couleurs à l’extérieur. Depuis leur victoire bonifiée (28-3) à Angoulême le 11 octobre, ils sont revenus bredouilles de leurs trois dernières sorties : à Vannes, Perpignan et Biarritz. Or lors de leurs quatre prochains matchs, ils se déplaceront à trois reprises : à Aurillac (vendredi 20 heures), Béziers et Nevers.

"En début de saison, on s’est très bien déplacés, rappelle l’ancien Usapiste. Au fur et à mesure de la phase aller, on a eu un peu plus de mal à aller jouer à l’extérieur, notamment à Vannes et Biarritz où il y a eu aussi les intempéries. On a quand même un effectif pour justement faire des bons déplacements et accrocher les équipes. À Aurillac, ça va être une vraie partie d’hommes. On sait comment les Aurillacois jouent aussi. Même si ça joue bien, à la base, le combat est ce qu’ils mettent en premier chez eux. Il faut aller là-bas clairement avec des intentions de remporter ce match."

