Soyaux-Angoulême - Aurillac : 37-11

Après ses deux premières défaites de la saison face à Perpignan et Grenoble, le SA XV a renoué avec la victoire contre Aurillac, bonus en prime. Pourtant, cela avait très mal commencé pour les Charentais avec un premier quart d’heure totalement maîtrisé par les Cantaliens, qui ont mené 8-0 grâce à une pénalité de Marais et un essai de McPhee (7e). Les Angoumoisins ont réagi en inscrivant deux essais en 10 minutes par Etcheverry (19e) et Lafitte (29e). Avec en plus le trois sur trois au pied de Jones, le SA XV a viré en tête à la pause de 9 points, 17-8.

En deuxième période, il n’y a quasiment eu qu’une équipe sur le terrain tant Soyaux-Angoulême a dominé, inscrivant trois nouvelles réalisations par Mau (59e), Bureitakiyaca (62e) et Lafitte, pour son doublé (37-11, 71e). Avec ce succès à cinq points, les Charentais sont solidement installés dans le haut du classement. De leur côté, les Cantaliens, qui ont concédé un cinquième revers d’affilée, deviennent relégables.

Vidéo - Soyaux-Angoulême remet les pendules à l’heure 03:28

Biarritz - Béziers : 30-20

Succès de Biarritz (30-20) après avoir accusé un retard de 17 unités, les Basques font la bonne opération. Les Biterrois faisaient pourtant forte impression durant la première période, toujours aussi solides dans les duels justifiant la réputation d'une défense inviolée depuis plusieurs rencontres. Après la réussite au pied de Jérôme Porical, c'est Tomas Munilla qui conclura un contre mené par Jeffrey Williams pour donner une avance notable (3-13, 22ème), puis Adrien Latorre sur un contre auprès de Willem Du Plessis (3-20, 32 ème). Une avance notable pour les Héraultais, mais les Basques réagiront juste avant la pause avec un essai de belle facture de Steeve Barry (13-20, 40 ème) pour tenter d'inverser le scénario.

Le deuxième acte sera totalement dominé par les locaux, Benoît Lazzarotto et Gavin Stark mystifiant à deux reprises les ailes Héraultaises bien passives sur le coup. L'ASBH ne parvenant jamais à inverser la pression, c'est bel et bien les Biarrots auteur d'un 27-0 au final qui s'adjugent un précieux succès face à un concurrent du haut de tableau. Plus consistants sur leurs possessions, les Biarrots emportent les 4 points confirmant le regain de forme actuel. Fin de série pour Béziers après 5 rencontres sans défaites, alors que le BOPB passe devant son adversaire du jour et s'installe confortablement parmi les qualifiables.

Colomiers - Valence Romans : 33-6

Après la courte défaite enregistrée sur la pelouse de Provence Rugby la semaine dernière lors de la 7e journée (24-23), Colomiers n’a pas fait de cadeau au promu Valence Romans sur sa pelouse. Ce sont pourtant les visiteurs qui tentent de planter les premières banderilles. Les Drômois, toujours sans victoire, jouent crânement leur chance. Mais contre le cours du jeu, c’est bien Colomiers qui ouvre la marque grâce au pied fantastique toute la soirée de Thomas Girard (11e, 3-0). Une domination de courte durée puisque sur l’action suivante, Maxime Javeaux remet tout le monde à égalité (3-3, 14e) après une faute des avants columérins. Mais Colomiers va scorer par Chiappesoni d’abord (17’, 10-3) puis par le pied magique de Girard : à la mi-temps, les locaux sont logiquement devant, 19-6.

Au retour des vestiaires, malgré de nombreuses erreurs de la part des locaux, Valence Romans ne parvient pas à trouver la faille. De nombreuses fautes de main et d’en-avant viennent polluer les tentatives de finition des Drômois. Colomiers en revanche ne rate pas le coche, et assomme son adversaire du soir dès le retour de pause, grâce à Maxime Laforgue, bien lancé en bout de ligne (26-6, 43e). Un essai qui vient presque définitivement enterrer les vélléités drômoises, trop maladroits pour espérer rivaliser face à une équipe columérine méthodique et appliquée. Un essai de pénalité à la 56e vient récompenser le travail des avants haut-garonnais, et clot la messe : 33 à 6, le score ne bougera plus pendant les 20 dernières minutes du match. Colomiers s’offre une belle victoire, accompagnée d’un bonus offensif. Valence Romans continue de sombrer, avec une 8e défaite en autant de journées…

Vidéo - Colomiers n’a pas fait de cadeau à Valence Romans 01:49

Perpignan - Mont-de-Marsan : 44-17

Alors qu'ils restaient sur deux succès contre Angoulême (48-10) et Aurillac (28-41), les Catalans voulaient à tout prix enchaîner, pour conforter leur place dans le trio de tête. Mais face à des Montois bien en place, les Catalans -pourtant ultradominateurs- devront attendre la 28e minute pour voir Farnoux, auteur d'une performance XXL, inscrire le premier essai de la rencontre (11-3). La suite tournera définitivement à l'avantage des Perpignanais. C'est d'abord Deghmache (36e) qui, en défaisant de quatre défenseurs, permettra à son équipe de rentrer aux vestiaires sur le score de 18-3. Le calvaire landais se poursuivra à la 44e minute, quand Roussel inscrira le troisième essai de l'USAP.

Et si Naituvi répondait du tac au tac (46e) d'une interception de 60 mètres, les Jaune et Noir n'inquiétèrent jamais leurs adversaires du soir. Pire, Géli (54e), Dubois (66e) et Ecochard (70e) iront eux aussi de leur réalisation. Seul un essai inscrit en toute fin de rencontre par Khribache (74e) permettra aux Landais de relever la tête. L'USAP s'impose finalement avec le bonus offensif 44-17, et monte provisoirement à la première place du ProD2, à égalité de points (25) avec Oyonnax et Grenoble (les Isérois comptent une rencontre de retard). Côté montois, ce nouveau revers en déplacement ne leur permet pas de recoller au top 6. Ils devront désormais relever la tête contre Rouen, le 1er novembre.

Rouen - Carcassonne : 30-27

La disette de Rouen est terminée. La formation de Richard Hill, qui restait sur quatre matchs sans marquer d'essai, s'est imposée à domicile contre Carcassonne (30-27) en passant trois essais par David Lemi (18e), Florent Campeggia (46e) et Kevin Milhorat (60e). Les Normands glanent là leur troisième succès de la saison. Leur solidité à Jean-Mermoz leur permet de survivre en Pro D2. Offensivement, le RNR doit notamment son renouveau au replacement très intéressant de Matty James au centre. A l'ouverture, Jordan Michallet a été plus serein dans l'organisation du jeu et a surtout été excellent face aux perches (15 points, 6/6).

Défensivement, les Rouennais ont connu un trou d'air en fin de première période, permettant aux Audois de revenir dans le match avec des essais de Manu Vaka (37e) et Gilles Bosch (40e). L'équipe de Christian Labit a ensuite fait trop de fautes de main en fin de rencontre pour mettre un quatrième essai après celui de Rynard Landman (75e). Au classement, le promu revient à six points de son adversaire du soir, un expérimenté du championnat qui repart avec un point de bonus défensif frustrant.

Vidéo - 3ème succès pour les Normands 02:50

Montauban - Vannes : 17-13

Avec ses deux matchs reportés pour cause d’épidémie, Montauban n’avait plus connu le succès depuis le 6 septembre dernier et son déplacement à Valence-Romans. Ce vendredi soir, les Sapiacains renouent avec le succès en dominant Vannes (17-13). Les joueurs du Tarn-et-Garonne ont dû batailler toutefois pour s’imposer. Après un premier quart d’heure difficile, les locaux réagissent bien mais ne réussissent pas à forcément concrétiser leurs nombreux temps forts. Notamment derrière une mêlée impériale dans cette première période.

Finalement, ils y parviennent en fin de premier acte sur un essai de Silago (7-3, 37e). Mais sans parvenir à complètement décrocher leurs adversaires. Après la pause, les Vannetais règlent leurs soucis en mêlée et collent toujours au score. Avec un essai en force de Leafa (69e), les Bretons font même un petit pas vers leur premier succès à l’extérieur cette saison. Mais leur domination au tableau d’affichage est de courte durée. Sayerse déboule sur son aile droite pour un dernier essai des locaux (17-13, 73e). Les Montalbanais peuvent se tourner avec plus de sérénité vers le prochain bloc qui sera dantesque pour eux avec 8 matchs consécutifs. En face, les Vannetais se consolent avec un point de bonus défensif.