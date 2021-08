Comment avez-vous vécu la fin de saison dernière où le club a joué sa survie en Pro D2 ?

Nous avons vécu une fin de saison très difficile avec beaucoup d’émotion, de souffrance même. Le club a vécu des moments très durs. Et, quand vous arrivez à survivre à cela, vous êtes largement capables de relativiser beaucoup de choses ensuite. Vous avez acquis plus de mental, plus de cohésion. L’ensemble du club s’est retrouvé, s’est soudé pour se sortir de ce moment très difficile. Et, croyez-moi, on n’a vraiment pas envie de vivre deux fois ce genre de saison. On est prêt à faire beaucoup plus d’efforts individuels et collectifs. Et puis, aussi, je dois dire que ça a été une excellente piqûre de rappel concernant l’humilité !

Quels sont les objectifs sportifs de Provence Rugby pour la nouvelle saison ?

J’ai appris à n’être jamais prétentieux en rugby ! Il faut avant tout être humble, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas être ambitieux ! On a essayé d’étoffer le staff technique, on va impliquer davantage les espoirs dans notre façon de faire. Ces derniers s’entraîneront deux fois par semaine avec nous. C’est une évolution dans le club car on veut se donner les moyens de nos ambitions. Après, l’objectif sportif sera de se rapprocher du top 6, faire la meilleure saison du club en Pro D2. Ensuite, nous verrons bien, l’appétit vient en mangeant. Mais, vous savez, j’ai toujours eu un côté très respectueux de nos adversaires et à la vue de notre saison passée et de nos résultats, je répète qu’il faut surtout rester humble !

Sur quel points forts allez-vous vous appuyer pour que le groupe soit le plus performant possible ?

Je veux que les joueurs soient fiers d’évoluer dans cette équipe ! Chaque fois que l’on met ce maillot de Provence Rugby, on doit se surpasser, on doit être fier d’être un joueur provençal, un joueur aixois. Je veux créer une véritable identité de club ! On a mis en place certaines valeurs et on veut les développer. Je veux également que les joueurs soient combattants, respectueux et humbles ! Alors, certes, cela ne se fait pas du jour au lendemain, ça se construit peu à peu mais l’an dernier, sur la fin de saison, les joueurs ont su être travailleurs et combattants et cela a permis de maintenir le club en Pro D2.

Un mot sur le recrutement, pensez-vous que les recrues soient à la hauteur et performantes ?

Le recrutement a été fait dans ce sens-là ! On a essayé de faire un recrutement adapté à notre jeu, à notre terrain synthétique où le jeu rapide est privilégié. On a justement tenté de rajeunir l’effectif pour donner de la vitesse à notre jeu tout en assurant aussi certains secteurs où l’expérience compte également. Les recrues doivent apporter une plus-value dans le jeu et dans le groupe. Et, sincèrement avec cet effectif, je pense que nous avons ces plus-values à tous les postes. Ensuite, ces nouveaux joueurs doivent aussi avoir un bon état d’esprit. Je veux que l’on puisse dire que ce sont "de bons mecs" ! Mais, franchement, on possède des joueurs qui peuvent, tous ensemble, écrire une belle page de l’histoire du club !

Pour finir, pensez-vous que Provence Rugby a les moyens de ses ambitions et puisse rapidement viser le haut du tableau de ce Pro D2 ?

Un projet ne se réalise pas en claquant simplement des doigts ! Il faut du temps ! Quand j’étais manager d’Agen il y a quelques années de cela, nous avions battu Vannes 45-0 ! Aujourd’hui, quelques années plus tard donc, Vannes est en passe de monter en Top 14 et a même disputé la finale d’accession ! Le projet aixois est sérieux, solide. Nous allons disposer d’un nouveau centre d’entraînement ultra performant, ça va marquer le club et cela va nous permettre de progresser encore vers le haut niveau, de grandir tous ensemble ! J’ai de bonnes sensations sur ce club, je sens une bonne unité où chacun a l’envie de réussir sa partition sans fausse note.

Par Denis GHIGO.