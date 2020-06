Faut-il en conclure que l’ancien demi d’ouverture des Bleus, actuellement président de Blagnac (Fédérale 1) pourrait se greffer au nouveau projet de l’ASBH ? Et si oui, dans quel rôle ? De toute évidence, Michalak ne serait pas encore prêt à se rapprocher du terrain et endosser le rôle d’un super manager mais les choses évoluent vite, dans le rugby pro. Rappelons que, récemment, Christophe Dominici et des investisseurs des Emirats ont approché les propriétaires actuels de l’ASBH (Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et Pierre-Louis Angelotti) afin de leur soumettre une offre de reprise et, entre les deux parties, les négociations suivent leurs cours, quoique très lentement.

Dans notre dernière édition, on évoquait d’ailleurs une reprise du club à la mi-juillet. Si le rythme des négociations n’évolue pas, il semblerait néanmoins que l’échéance en question soit quelque peu repoussée…