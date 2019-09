Xavier Péméja a pu exulter en fin de rencontre ce jeudi soir. En s'imposant 33-26 contre le Biarritz Olympique au Pré Fleuri lors de la 3e journée, les Bourguignons ont glané leur premier succès de la saison, après deux sorties manquées. Chaque équipe a connu une mi-temps favorable et l'indiscipline du BOPB a permis à l'USON de conserver le gain du match, les Rouge et Blanc ne récompensant pas leur prestation d'un bonus offensif.

Et à deux minutes du terme, Pierre Bernard a manqué la pénalité du bonus défensif des 48m droite. Avec cet échec, les Basques n'ont pas récompensé leur retour dans le match dès les quatre premières minutes du deuxième acte avec un doublé d'essais de Stark. Mais les Nivernais ont su remettre la première pour marquer un 5e essai dans ce match par Quercy et ensuite s'appuyer sur la botte impeccable de Zack Henry.

Place à Oyonnax pour le BO

Avant cela, les Jaune et Bleu ont su étouffer leurs adversaires lors des 40 premières minutes. L'agressivité, la mêlée et le réalisme ont été en faveur des Neversois qui ont laissé leurs adversaires sans solutions. Naqiri (7e) en s'étant intelligemment présenté derrière une chistéra de Faleali'i et Lolohea au terme d'une longue possession ont entre autres permis ce cinglant 17-3 à la pause.

La deuxième période ayant aussi été comme souvent propice à des déchets, de l'indiscipline et du suspense, les buteurs ont fait la différence. En attendant, l'USON s'est donc rassurée sur la manière et les points du succès avant tout. Le BOPB devra se reprendre en recevant Oyonnax.