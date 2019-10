Perpignan avec efficacité

Perpignan se devait de gagner à Aimé-Giral ce dimanche devant Soyaux-Angoulême car le public passionné mettait déjà la pression sur l’équipe. La mission s’annonçait ardue face à une équipe charentaise solide depuis le début de la saison. Et efficace hors de ses bases. Les joueurs de Perpignan ont pris le match par le bon bout. En dominant dans le secteur de la mêlée tout d’abord et en envoyant ses 2 lignes marquer des essais (Roussel puis Labouteley). L’ailier Tilsley validait ensuite une première demi-heure de domination avec une troisième réalisation et l’USAP s’échappait déjà au tableau d’affichage (22-0, 36e). L’équipe catalane trouvait ainsi du réalisme et un premier acte prometteur. Fondateur pour la suite ? L’avenir le dira… Face à la réaction angoumoisine en début de deuxième période (essai de Bureitakiyaca, 42e), les Usapistes réagissaient rapidement. Sans s’affoler, ils réinvestissaient le camp adverse et reprenaient de la marge sur un essai de Faleafa (29-10, 54e). En fin de match, l’USAP faisait même complètement plier son adversaire par trois essais en 12 minutes. Par Tilsley, Deghmache et Lucas (48-10).

Soyaux-Angoulême perd son fauteuil de leader

Au final, l’USAP s’offre un joli pécule de 7 essais marqués face à une équipe qui n’en avait encaissé que 5 depuis le début de la saison. Avec cette victoire, le club catalan revient à hauteur d’Oyonnax à la 5e place avec 16 points. La semaine prochaine, les partenaires de Damien Chouly tenteront de maintenir cette dynamique avec un déplacement à Aurillac. A l’issue de cette 6e journée de championnat, Soyaux-Angoulême perd son fauteuil de leader puisque Grenoble double le club charentais. Ces deux équipes se croiseront d’ailleurs vendredi prochain pour un choc au sommet entre les deux premiers de Pro D2. Le SA XV enchaînera ensuite par un deuxième match à domicile avec Aurillac pour finir ce bloc. Pour le club charentais cet accroc peut donc vite être effacé sur les deux prochaines journées.