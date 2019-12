Perpignan-Biarritz

C'est le choc de cette 13e journée de Pro D2. Les Catalans sont intouchables à Aimé-Giral cette saison et comptent bien surfer sur cette dynamique. D'ailleurs, Perpignan est l'équipe qui a pris le plus de points à domicile. La tâche s'annonce donc extrêmement délicate pour Biarritz. Les Basques ont tout de même arraché une victoire du côté de Valence-Romans il y a quelques semaines. Si les deux équipes alignent du lourd, l'avantage du terrain devrait permettre à la Catalogne de rester inviolée.

Notre pronostic : Victoire de l'Usap.

Provence Rugby-Valence-Romans

Déjà battus à deux reprises du côté de Maurice-David, les coéquipiers de Joe Edwards n'ont d'autre alternative que de viser la victoire. D'une part, cela leur permettrait de s'éloigner de la zone rouge, d'autre part, de se rapprocher du wagon de tête. En face, le VRDR a lancé sa saison en s'imposant à deux reprises à domicile. Mais à l'extérieur, un seul petit point a été glané depuis le début de l'exercice. Cette rencontre à Aix revêt donc une importance particulière pour les Drômois, toujours à la recherche d'un premier succès loin de chez eux.

Notre pronostic : Victoire de Provence.

Nevers-Colomiers

Les Neversois n'ont pu souffler le week-end dernier étant donné qu'ils avaient un match en retard contre Béziers. En se replaçant à la 8e place du classement, ils ont l'opportunité de frapper un grand coup ce vendredi en cas de victoire contre les Columérins. Pourtant, ces derniers sont redoutables en déplacement cette année. En gagnant déjà 10 points loin de Michel Bendichou, les Haut-Garonnais se présentent dans la Nièvre avec la ferme intention d'y faire quelque chose. Ce qui est fort possible.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Nevers.

Béziers-Montauban

Les Biterrois ont pris un gros coup derrière la tête vendredi dernier à Nevers en s'inclinant dans les arrêts de jeu (16-13). Le but sera donc de relever la tête extrêmement rapidement afin de ne pas retomber dans une spirale négative. De plus, un revers verrait les partenaires de Jonathan Best s'enliser dans le ventre mou du classement. À l'inverse, les Montalbanais ont gagné du côté d'Aurillac en toute fin de rencontre la semaine dernière. Le moral est donc au beau fixe à l'heure qu'il est.

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Carcassonne-Aurillac

Sur le papier, cette rencontre s'annonce plutôt déséquilibrée tant les Aurillacois sont dans le dur actuellement. Pourtant, il ne leur manque pas grand chose pour s'éloigner un peu de la zone rouge. une victoire dans l'Aude serait bonne à prendre pour les Cantaliens. Quant aux Carcassonnais, ils ont eu une semaine de repos et sont pour l'instant barragistes. Cependant, il ne faudra pas prendre cette réception à la légère car une défaite mettrait un véritable coup d'arrêt à la dynamique des hommes de Labit.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Aurillac.

Grenoble-Rouen

Depuis leur revers inaugural contre Colomiers à domicile, les Grenoblois sont intraitables à domicile. Et pour cause, ils ont remporté quasiment tous leurs matchs avec le bonus offensif au Stade des Alpes. Ce qui leur vaut donc une place de dauphin au classement. Attention cependant, il ne faudra pas tomber dans l'excès de confiance et respecter cette équipe de Rouen qui ne lâche jamais rien. D'ailleurs, les Normands se déplaceront sans pression et sont capables d'accrocher les Isérois.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Grenoble.

Vannes-Soyaux-Angoulême

Les Vannetais font partie des quatre dernières équipes invaincues à domicile. La Rabine devra donc encore une fois pousser derrière les siens afin d'aller chercher une précieuse victoire contre les Angoumoisins. Tous les voyants sont au vert pour remporter un sixième succès en Bretagne cette saison. En face, les hommes d'Adrien Buononato auront à coeur de se relancer et d'oublier cette terrible défaite à Chanzy contre Oyonnax. C'est pourquoi la partie devrait être acharnée ce vendredi.

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Oyonnax-Mont-de-Marsan

À Mathon comme lors de chaque déplacement, les Oyonnaxiens font peur cette saison. Ils ont d'ailleurs tout gagné à domicile depuis le début de l'exercice et sont à 50% de victoires à l'extérieur. En bon leader, "Oyo" va devoir confirmer son statut dimanche après-midi contre des Montois remontés. Ces derniers sont 10e et comptent bien retrouver le wagon de tête au plus vite. C'est pourquoi ils se déplaceront dans l'Ain pour gagner voire rapporter un petit point de bonus défensif.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax avec le bonus offensif.