Recruté en tant que joker médical, Charles Géli avait fait son retour au sein du club sang et or cet été. Engagé jusqu’à la fin du mois, le numéro deux perpignanais aurait pu disputer sa dernière rencontre ce dimanche face au FCG. Mais au coup de sifflet final, le manager général de l’Usap Christian Lanta a mis fin au suspense sur l’antenne de France Bleu Roussillon : Charles Géli va bel et bien poursuivre l’aventure avec la formation catalane. Le talonneur de 32 ans s’est même engagé jusqu’au terme de la saison 2020-2021.