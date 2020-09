Le report des matchs en raison de la crise sanitaire va entraîner des pertes pour les clubs concernés et notamment ceux qui sont doivent accueillir les rencontres puisqu’ils vont se retrouver avec de nombreux repas sur les bras. Cela a été le cas à Oyonnax lors de la première journée du Pro D2. Le club de L’Ain qui devait recevoir Montauban dimanche en début d’après-midi. Alors même si le match n’a pas pu se tenir en raison de cas de Covid-19 détectés au sein de l’effectif d'Oyonnax, le club a décidé que tout le monde ne serait pas perdant et surtout que le gaspillage ne sortirait pas vainqueur de cette situation. « Le club a souhaité faire don des repas préparés par le traiteur La Fine Fourchette, à la Fondation La Croix Rouge Française. L’équipe de la fondation s’est rendue ce matin chez le traiteur afin de récupérer l’ensemble des repas. Il paraissait évident pour le club de ne pas jeter ces repas, suite au report de dernière minute.Le club s’est toujours engagé dans des actions solidaires. L’entraide est son ADN et sa force. » Une initiative qu’il convient de souligner dans ces temps incertains.