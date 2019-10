Nevers - Perpignan

Nevers reçoit le dauphin du championnat. Un dauphin qui nage moins bien hors de ses eaux mais qui reste tout de même sur trois victoires avec plus de quarante points par match. Une victoire ce jeudi soir et Nevers équilibrerait son bilan : 4 victoire pour 4 défaites. Les joueurs de la Nièvre profiterait également d'un bon résultat pour se distancer des places de relegations.

Notre pronostic : Victoire des locaux dans un match accroché. Bonus défensif pour Perpignan

Béziers - Colomiers

Toujours meilleure défense du championnat, Béziers accueille un Colomiers mieux classé. Le sixième contre le septième, mais les Héraultais sont surs de leur forces devant leur public. Avant la trève, ils ont été défaits à Aguilera malgré une bonne première mi-temps. Colomiers n'ira pas à Béziers en faire-valoir et tentera de ramener quelque chose.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, aucun bonus

Carcassonne - Biarrritz

Duel entre deux concurrents au phases finales. L’US Carcassonne retrouve Albert-Domec après deux déplacements difficiles. À Oyonnax puis à Rouen où les Jaune et Noir n’ont pris qu’un bonus défensif sur dix points possibles. Retour à Albert-Domec pour enclencher une meilleure dynamique. En face, c’est une équipe biarrote en pleine confiance après trois victoires consécutives et une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Depuis 2014, en Pro D2, le BO ne s’est jamais imposé en terres audoises. Une défaite des locaux les décrocherait USC du wagon de tête, tandis qu'une victoire biarrote placerait les Basques au sommet du classement.

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Biarritz

Aurillac - Aix-en-Provence

Actuel quinzième avec neuf points seulement, Aurillac n’y arrive décidément pas. Récemment défaits à Soyaux-Angoulême, la réaction des Cantaliens se fait attendre après quatre matchs sans prendre le moindre point ainsi que deux revers sur leurs deux dernières réceptions. De son côté, Aix a mal terminé le dernier bloc après une défaite à domicile contre Oyonnax. Les Provençaux avec 18 points devront profiter de la méforme des locaux pour passer dans la première partie du tableau.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Aix-en-Provence

Vannes - Grenoble

Grosse échéance pour les Bretons ce vendredi. Intouchable à domicile, Vannes s’est déjà offert Oyonnax, Mont-de-Marsan, et Aurillac. Mais c’est une autre paire de manches qui attend le RCV. Avec six victoires sur huit, Grenoble est le leader incontesté de ce Pro D2. Deuxième meilleure défense, meilleure équipe à l’extérieur, les Isérois ont tous les atouts pour mettre en difficulté les joueurs de Jean-Noël Spitzer et conforter leur première place.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Grenoble

Mont-de-Marsan - Rouen

Une rencontre équilibrée si l’on se fie au classement : 13 points chacun et trois victoires pour cinq défaites dans chaque camp. Mais la solidité du Stade à Guy-Boniface associée à la difficulté rouennaise en déplacement offre la possibilité aux Landais de se détacher de leur adversaire du jour. Quatre défaites et une moyenne de dix points marqués par match, les Lions normands rugissent peu loin de leurs terres. Seulement un point de bonus pris à l'extérieur tandis que le Stade montois reste sur un 3/3 à la maison.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, sans bonus

Oyonnax - Montauban

Oyonnax sait recevoir cette saison. Leader à domicile, troisième au général et 158 points inscrits, les Oyomen font le plein à la maison et leur adversaires repartent bredouilles. Seul Colomiers a réalisé l’exploit de prendre le bonus défensif à Charles-Mathon. Sachant cela, Montauban a du mal à s’exporter, en témoigne la correction reçue à Mont-de-Marsan. Les Montalbanais devraient procéder à une rotation d’effectif, pour, après l'épisode du staphylocoque, repartir sur des meilleurs bases la semaine prochaine à domicile.

Notre pronostic : Large victoire bonifiée d'Oyonnax

Valence-Romans - Soyaux-Angoulême

Le promu drômois ne s’en sort pas et continue de s’enfoncer dans le fond du classement. Zéro victoire en huit matchs pour les hommes de Johann Authier. Après un départ canon, le SA XV quatrième au classement aura à coeur de rattraper leur défaite à domicile face au leader Greneblois en s'imposant à l'extérieur. Après une trêve où les corps se sont reposés, le VRVD pourrait saisir l’occasion de glaner sa première victoire de la saison, les Angoumoisins vont tenter de rapprocher un peu plus de podium.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême, sans bonus