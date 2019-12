Mont-de-Marsan doit se contenter d’un bonus défensif.

Mont-de-Marsan fait souffrir Oyonnax

Dans cette opposition accrochée, les Oyonnaxiens sont d’abord brouillons et très indisciplinés. Ils concèdent ainsi 5 pénalités en 13 minutes (puis 7 à la 19e). Les Montois en profitent pour marquer un essai après penaltouche et groupé pénétrant par Christophe David (20e). Mont-de-Marsan fait la course en tête, tient le ballon et domine dans le secteur de la mêlée fermée. Ainsi, les visiteurs s’offrent de multiples occasions de marquer et d’agrémenter l’écart au score. Malheureusement pour les Montois, l’arrière Yoann Laousse-Azpiazu a des difficultés à dompter le vent oyonnaxien et laisse 11 points en route dans le premier acte. Au contraire, Yohan Le Bourhis est dans son jardin et valide un 3 sur 3 sur pénalité et ajuste un drop longue distance pendant cette première période. A la pause, Oyonnax mène 12-11, plutôt contre le court du jeu.

Oyonnax avec l’expérience du leader

Dominateurs dans le secteur de la mêlée fermée, les Landais reprennent les commandes après une nouvelle pénalité signée Léo Coly. Les Oyonnaxiens sont très souvent à la faute et après Mac Donald en toute fin de première période, c’est Laclayat qui récolte un carton jaune. Les locaux évoluent ainsi quasiment les 20 premières minutes du deuxième acte en infériorité numérique. Et perdent successivement leur 2e ligne Ursache-Lassalle sur blessure… Toutefois, les joueurs de Joe El Abd trouvent les ressources pour à nouveau renverser la tendance. Sur pénalité par Gondrand puis sur un essai marqué en force par Mac Donald après une charge de Laclayat (65e).

En face, les Montois sont à leur tour sanctionnés pour indiscipline (carton jaune à Cédaro) et voient Oyonnax s’éloigner au tableau d’affichage. Mais bien décidés à ne pas céder facilement sur la pelouse de Mathon, les joueurs du duo Auradou-Darricarère continuent de faire la guerre aux Oyonnaxiens dans les rucks. Avec abnégation, les Landais obtiennent un essai de pénalité (23-21, 76e). Revenus sur les talons des Haut-Bugistes, ils ne parviennent pas à complètement renverser la table face au leader du championnat et s’inclinent de peu.

Mont-de-Marsan, un point et des regrets

Si les Montois repartent avec un point de bonus défensif, ils peuvent nourrir des regrets. Avec 14 points au pied semés en route, les Landais ont laissé leurs adversaires dans la partie. A l’expérience, les Haut-Bugistes ont fait le dos rond avant ensuite de prendre les devants dans le sprint final. Mont-de-Marsan pointe désormais à la 11e place du classement avec 27 points mais a clairement manqué l’occasion de frapper fort et de se replacer à l’affût des places qualificatives pour les phases finales. En face, Oyonnax compile un 7e succès consécutif et se montre toujours maître à Mathon (7 victoires en 7 matchs également). Les joueurs de Joe El Abd mènent grand train en tête du classement avec 2 longueurs d’avance sur Grenoble et 6 unités sur l’USAP. A l’occasion de la prochaine journée, Oyonnax se déplacera à Aurillac. Avec le frisson du grand huit ?