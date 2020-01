Aurillac - Grenoble : 14 - 19

Alors que Perpignan l'avait emporté hier soir sur la pelouse de Soyaux-Angoulême (20-23), Grenoble avait à cœur de s'imposer à son tour à l'extérieur pour lancer l'année 2020 et rester dans le haut du panier. Pourtant l'entame de match est dominée par Aurillac. Grenoble souffre mais ne laisse pas vraiment de ballons exploitables à Aurillac qui doit donc engranger au pied. Salles réussit un deux sur deux en conclusion des premières pénalités d'entrée et met Aurillac dans les meilleures dispositions (6-0, 7). Durant encore de longues minutes les Aurillacois dominent mais ne parviennent pas à concrétiser même en supériorité numérique au cœur de la seconde période après un carton jaune Grenoblois. Puis, Grenoble se libère, monte en puissance et fait lui aussi parler le talent de son buteur Glénat qui passe trois pénalités et un drop dans ce premier acte. Malmené une bonne partie du premier acte, Grenoble bascule malgré tout en tête à la pause (6-12).

En seconde période, Aurillac repart pied au plancher, occupe le camp de Grenoble et se montre patient dans la construction. Dominateur en mêlée Aurillac insiste avant de libérer et de travailler avec les avants pour aller inscrire leur premier essai (11-12, 48). Aurillac comme lors du premier acte domine durant de longues minutes, mais Grenoble reprend le jeu à son compte au meilleur des moments et fait parler la justesse pour aller derrière la ligne grâce à Capuozzo; Selponi transforme (14-19). Aurillac dos au mur jette ses ultimes forces dans la bataille. En vain Grenoble s'impose (14-19). Aurillac doit se contenter du bonus défensif.

Béziers - Nevers : 17 - 44

Nevers démarre 2020 pied au plancher ! Face à des Biterrois fantomatiques, l’USON s’est baladée dans un stade de la Méditerranée qui s’est vidé avant la fin du temps réglementaire. La faute à un spectacle bien triste offert par l’ASBH qui n’y était pas du tout dans ce soir de reprise. Indisciplinés (deux cartons jaunes) et maladroits en touche, les joueurs de David Aucagne n’ont eu cesse de reculer face à une formation nivernaise en totale sérénité. Les deux essais de Best (56e) et Wilkins (70e) étaient d’ailleurs bien trop tardifs pour insuffler une quelconque révolte.

En revanche, les Neversois ont dû se régaler à l’image de leur ouvreur anglais Zack Henry qui a été aussi intenable ballon en main qu’impeccable au pied (7/7, 15 points). Les joueurs de la Nièvre ont réalisé un véritable cavalier seul avec pas moins de cinq essais inscrits par Jaminet (8e), Bastide (40e, 44e), Barjaud (60e) et Elliott (64e). C’est le troisième succès consécutif et la troisième victoire de suite à l’extérieur pour l’USON (17-44). Un bonus offensif qui permet au groupe de Xavier Péméja de revenir provisoirement dans le top 6. En revanche, Béziers a logiquement concédé son deuxième revers à domicile de la saison et s'éloigne un peu plus des places qualificatives.

Montauban - Valence Romans : 30 - 3

Vainqueurs de leur dernière rencontre avant la trêve contre Mont-de-Marsan (21-19), les joueurs de Valence-Romans comptaient sur ce déplacement chez le 13e de ProD2 pour enfin débloquer leur compteur en déplacement. Avec une énorme envie, les visiteurs entrent parfaitement dans leur rencontre. Un premier bras cassé en mêlée, une pénalité au sol et les Valentino-Drômois mettent Montauban sur le reculoir. La domination est récompensée à la 7e minute par un drop de Maxime Javaux (3-0). L'occasion de réaliser le coup parfait, direz-vous ? Non, car patatras, comme souvent cette saison, les joueurs de Johann Authier s'écroulent en suivant. Pire, pris de vitesse et incapables de répondre aux assauts montalbanais, les Drômois encaissent un premier essai par Aviata Silago (14e). Les Haut-Garonnais s'installent alors dans la moitié de terrain du VRDR et inscrivent un deuxième essai juste avant la pause par Pellow Van der Westhuizen (40e), pour rentrer avec un avantage confortable de 23-3 aux vestiaires.

La deuxième période ? Trente minutes de néant, et pas le moindre point inscrit. Sanctionnés par une touche en grande difficulté, les Drômois -pourtant ultra-dominateurs- ne parviennent à rallier l'en-but montalbanais. Les seuls points de la deuxième mi-temps sont inscrits par Cyril Deligny (74e), après la seule incursion montalbanaise dans la moitié de terrain drômoise. 30-3. Score final. Montauban, avec ce succès bonifié, remonte provisoirement à la 12e place du classement et peut sereinement préparer son déplacement à Biarritz, le week-end prochain. Les Drômois, eux, restent englués à la dernière place du classement et devront relever la tête la semaine prochaine, lors d'un match à la vie à la mort contre l'autre promu : Rouen.

Oyonnax - Provence Rugby : 51 - 10

Invaincu à domicile, Oyonnax s'impose sans grandes difficultés 51 à 10 face à une équipe de Provence Rugby dépassée par la vitesse des locaux et très souvent sanctionnée ce soir sur la pelouse de Charles-Mathon. Après 2 défaites consécutives à l'extérieur, Oyonnax s'impose logiquement et largement avec une 8ème victoire à domicile.Dès le coup d'envoi, et malgré l'ouverture du score sur une pénalité de Massip, Provence est dépassé par le jeu plein de maîtrise d'Oyonnax. Bloqués dans leur camp et souvent pénalisés, les Provençaux encaissent un 1er essai de Le Bourhis (19e) servi sur le côté fermé après une bonne mêlée oyonnaxienne à 5 mètres de l'en but. Dominateur, Oyonnax maintient la pression et enfonce le clou après une longue interruption du jeu suite à la sortie sur blessure du 2ème ligne Fabbri. Derrière une nouvelle mêlée à 5 mètres, Codjo aplatit en coin un 2ème essai ( 24e ) alors que M.Noirot sort un carton jaune contre Munro.

Menant 20 à 3 et en supériorité numérique, l'USO valide son bonus offensif après une nouvelle pénaltouche et un ballon porté qui envoie MacDonald derrière la ligne ( 32e ). Avec la réussite au pied implacable de Le Bourhis ( 100% au pied ce soir ) , Oyonnax mène 30-3 à la pause et poursuit son festival offensif en 2nde période avec un 4ème essai inscrit par MacDonald ( 50e), son doublé ce soir. C'est ensuite Callandret qui profite des largesses de la défense provençale pour marquer un 5ème essai ( 63e ) avant que Bettencourt ne s'illustre 2 minutes plus tard pour porter le score à 51-3 avec un 6ème essai. En fin de rencontre, Guiry aplatit un essai pour l'honneur mais c'est bien Oyonnax qui s'impose largement, avec le bonus offensif, sur un score final de 51 à 10.

Rouen - Colomiers : 29 - 33

Colomiers a gagné à Rouen sur un scénario totalement dingue. Menés 29-19 à la 74eme minute de jeu suite à l’essai de Jordan Michallet, les Haut-Garonnais se sont finalement imposés 29-33 en marquant un essai de pénalité à la 79eme minute de jeu et un essai à la dernière seconde par l’intermédiaire de Paul Pimienta. Deux essais en mois d’une minute. Au coup de sifflet final, les Normands avaient la tête dans la pelouse ou les regards dans le vide, se demandant comment ils pouvaient terminer cette rencontre avec seulement le point de bonus défensif.

Rouen tenait sa belle opération, d'autant que dans le même temps, Aurillac et Valence-Romans ont été battus. Les Normands ont marqué trois essais. Malheureusement pour eux, ils ont payé sur la fin leur terrible indiscipline. En tout, ils ont été pénalisés 15 fois et pris 3 cartons jaunes. Ce qui avait permis de tenir, c’est une belle défense couplée à un adversaire qui a enchaîné les mauvais choix offensifs et les fautes de main. C’est un terrible coup au mental de Rouen qui va devoir réagir de suite car le déplacement à Aurillac vendredi prochain s’annonce très important. Colomiers enchaîne une cinquième victoire de rang.

Biarritz - Carcassonne : 43 - 22

De suite dans ce match plaisant, les Basques ont pris les devants au score, faisant preuve d’un large réalisme offensif avec des essais des Ruffenach (doublé), Bouldoire et Poï. L’USC a pu réduire le score sur un essai de pénalité mais globalement, les Audois n’ont pas su maximiser leurs possessions de balles.

Si le rythme est logiquement retombé dans le deuxième acte, le suspense a été de savoir qui des Basques ou des Audois glaneraient un bonus offensif pour les premiers cités ou un défensif pour les autres. Ce sont donc les hommes de Sowerby qui l’emportent avec cinq points après des essais de Peyresblanques, Meïté et Anon pour un 43-22 final avec pas moins de neuf essais. Pas mal pour une reprise.