Oyonnax lance définitivement sa saison. En ouverture de la 8e journée de Pro D2, le club de l'Ain a décroché ce jeudi soir sa première victoire de la saison à l'extérieur. Face à Provence Rugby, les Haut-Bugistes ont livré une prestation très aboutie et rigoureuse, bien aidés, certes, par l'interception précoce de Tim Giresse en tout début de match (7e). Derrière, les hommes de Joe El Abd ont montré une très forte solidité défensive et ont scoré par le pied de Yohan Le Bourhis, auteur de 17 points au pied. Malgré l'essai de l'honneur de Seremaia Burotu (78e) en fin de match, Provence Rugby n'est jamais parvenue à rivaliser. Deuxième écueil à Maurice-David pour les Aixois.

Le début de saison d'Oyonnax a pris un peu plus d'ampleur ce soir. Après deux déplacements frustrants à Vannes et Béziers, entrecoupés par un voyage à vide sur la pelouse de Biarritz, la bande à Joe El Abd tient enfin sa première performance hors de ses bases.

Maîtrise et gestion, clés du succès

Les Oyonnaxiens ont affiché une certaine sérénité, ce soir sur la pelouse de Maurice-David. Dans un schéma très propre et rondement maîtrisé, le club de l'Ain s'est appuyé sur sa densité physique et sa solidité défensive pour écoeurer son adversaire. A défaut d'avoir brillé dans le jeu courant, Oyonnax a excellé dans la gestion de sa rencontre.

L'interception de Tim Giresse dès la septième minute, les nombreux rucks gagnés et les pénalités provoquées ont tour à tour construit la victoire des "Rouge et Noir". Menés par un Yohan Le Bourhis quasiment irréprochable (un seul échec face aux perches et 17 points inscrits au pied), les Oyomen ont suivi leur plan de jeu à la lettre et peuvent se satisfaire de la copie rendue. Propre, efficace et surtout victorieuse. Les Haut-Bugistes terminent le bloc par un précieux succès et partagent provisoirement la première place de la Pro D2 avec Grenoble. En face, après l'alerte de la semaine passée contre Colomiers, Provence Rugby a affiché ses limites. Déjà le deuxième revers à domicile pour les Aixois sur ce début de saison.