Après quatre revers de rang, les Montois s’étaient relancés en Provence la semaine dernière. Les Landais confirment leur regain de forme en s’imposant devant l’USAP (34-14). Et avec la manière ! Face à des Catalans méconnaissables et dominés dans tous les secteurs de jeu, les Montois étaient même près de décrocher un bonus offensif sans un ultime sursaut d’orgueil des Catalans. Avec ce revers, Perpignan glisse sur la troisième marche du podium de la division.

Mont-de-Marsan douche l’USAP

Depuis le 14 novembre et une défaite à Oyonnax, les Catalans restaient sur une série de 6 succès consécutifs. Les Usapistes semblaient difficiles à arrêter, ils l’ont été par les Montois ce dimanche. Et de manière très nette ! Le début de match est à sens unique. Difficile de reconnaître des Catalans pris dans tous les secteurs du jeu.

Malmenés en conquête, pris près des rucks, les Usapistes habituellement très en place laissent quelques petites brèches à leurs adversaires. Ceux-ci en profitent pour s’y engouffrer goulument. Wame Naituvi (13e) puis Teiva Jacquelain à deux reprises (21e et 32e) signent les trois premiers essais de la partie. Et Mont-de-Marsan mène 21-0 face à l’équipe leader du championnat avant le début de cette 18e journée !

Domination landaise

Si les Catalans sonnent un peu la révolte juste avant la pause avec un essai de Roussel (21-7, 36e), les visiteurs ont bien des difficultés à confirmer et à poser leur patte sur cette partie. Méconnaissables, les Usapistes éparpillent les munitions sur lancers en touche, égarent des ballons sur des mauvaises passes et se font même sanctionner en mêlée fermée. En face, Mont-de-Marsan capitalise sur ces erreurs et les Landais gênent considérablement leurs adversaires, dans l’aspiration de l’engagement très marqué de joueurs comme Muzzio ou Bécognée.

Le demi de mêlée Léo Coly est impeccable dans la distribution du jeu comme face aux perches (6/6) et l’équipe landaise se met même à croire au bonus offensif en fin de partie. Sur un ballon arraché par Garrault après une relance usapiste des 22 mètres, le 3e ligne montois sert parfaitement Naituvi pour un doublé de l’ailier fidjien (34-7, 67e). A l’orgueil, les Catalans inscrivent sur la sirène un deuxième essai permettant d’ôter ce point de bonus offensif. Après une charge de Faleafa, c’est Taumoepeau qui allège ainsi la note (34-14).

Perpignan sur la 3e marche du podium

Si Mont-de-Marsan ne bonifie pas sa victoire, l’équipe landaise se rassure tout de même avec ce deuxième succès consécutif. Et cette victoire permet au Stade montois de pointer désormais à 9 longueurs de Biarritz et de la 6e place, synonyme de dernier sésame pour les phases finales. A voir si le club landais réussit à enclencher une dynamique et poursuivre sa remontée au classement dans les prochaines semaines. En face, l’USAP devra digérer ce non-match. Les partenaires de Damien Chouly n’avaient encore jamais concédé quatre essais dans une même partie cette saison.

Et surtout, ils n’avaient concédé qu’un seul voyage à vide. C’était à l’occasion de la 2e journée de championnat le 1er septembre dernier en Provence (25-10). Depuis, les Sang-et-Or engrangeaient des points à chaque match, tenant parfaitement le rythme d’enfer mené par toutes les équipes de tête. Avec ce revers, Perpignan est désormais 3e du classement à 3 longueurs de Grenoble et 1 point de Colomiers. Après cette déconvenue, l’accueil de Carcassonne vendredi prochain promet déjà. Les Catalans devraient vite montrer un autre visage. Qui leur correspond bien mieux cette saison.