Rouen Normandie - Mont-de-Marsan : 15 - 19

Dans des conditions typiquement normandes, Montois et Rouennais se sont rendus coups (de pied) pour coups (de pied). Une vraie guerre des nerfs avec énormément de phases statiques et très peu de grandes envolées. Mais à ce jeu-là, les Landais ont réussi à mener à la pause grâce à quatre pénalités de Loustalot (9-12).

En deuxième période, même scénario sans la réussite des buteurs du SMR. Avec neuf points laissés en route mais Jordan Michallet qui continuait son 100% au pied (5/5), Rouen repassait devant aux portes du money time. Pire, Christophe Loustalot écopait en suivant d'un carton jaune pour un en-avant volontaire devant son en-but (71e). Une infériorité numérique finalement bénéfique pour les Landais qui ont trouvé la faille sur une belle relance de Naituvi et avec la conclusion de Cabannes pour le seul essai de la rencontre (76e). Une réalisation décisive pour Mont-de-Marsan qui signe son troisième succès à l'extérieur (15-19). Rouen n'a toujours pas retrouvé la victoire à Jean-Mermoz depuis décembre et doit se contenter du bonus défensif.

Soyaux - Vannes : 27 - 15

En embuscade pour revenir dans le Top 6, Charentais et Bretons se retrouvaient à Chanzy après un match aller très disputé ( victoire de Vannes d'un point ) avec l'ambition de rester au contact des équipes en lice pour les phases finales. Plus solide ( notamment en mêlée ) et plus discipliné, le SAXV enchaîne une 3ème victoire consécutive après son succès 27-15 face à des Vannetais accrocheurs.

Alors que le RCV avait ouvert le score sur pénalité lors de sa 1ère incursion dans les 22m adverses, c'est le SAXV qui inscrit le 1er essai du match par Nicolas (16e) bien servi par le centre Mau. Dix minutes plus tard Le Bail permet à son équipe de reprendre l'avantage (8-7) après un essai plein de malice sur le côté fermé. Dominateurs et se procurant de grosses occasions, les Charentais virent en tête à la mi-temps 10-8 grâce à une pénalité de Nicolas qui sanctionne les nombreuses fautes bretonnes.



Une indiscipline qui voit M.Lespes sortir un 1er carton jaune contre Vosawai dès le début de la seconde période et sur l'action, Avei conclut un bon ballon porté à 5m. Le SAXV fait le break et mène 17-8 (45e). Toujours dans le match, Vannes souffre en mêlée et encaisse un essai de pénalité (54e) qui permet à Soyaux-Angoulême de prendre le large 24-8. Mais Vannes n'abdique pas et après une pénaltouche, Gratien aplatit le 2ème essai du RCV (62e). Menant 24-15, le SAXV ajoute 3 pts sur pénalité pour l'emporter 27-15. Malgré ses efforts en fin de match, Vannes n'arrivera pas à accrocher un bonus défensif.

Aurillac - Carcassonne : 24 - 12

C'était un match couperet pour Aurillac, mais la guillotine ne tombera pas encore ce soir, et surtout pas à Jean Alric. Après une coupure d'électricité qui a offert 10 minutes d'échauffement supplémentaires bien nécessaires aux 30 protagonistes de ce match comptant pour la 23e journée, ce sont les locaux auvergnats qui dégainent les premiers. Après un premier round d'observation d'un quart d'heure, Thomas Salles inscrit face aux poteaux les premiers points de son équipe (3-0, 14').

Et si il y a eu une véritable alliée dans cette soirée stressante pour Jean Alric, c'est bien la météo, qui a sans doute quelque peu désarçonné les Audois, peu habitués à de telles conditions. Sous une pluie mêlée de neige, voire parfois sous de gros flocons, l'USCXV a toutes les peines du monde à mettre en place une séquence de jeu cohérente. Pire, les jaunes paient cash leur indiscipline, à l'image de ce premier carton jaune pour Landman (20') pour un plaquage irrégulier.

10 minutes qui vont être déjà quasi fatales au tableau d'affichage pour les Audois, puisque dans l'intervalle, Aurillac inscrit d'abord une première pénalité de nouveau par Salles (6-0, 23') puis un essai quasiment sur le renvoi de Carcassonne, châtié par un contre admirablement mené et conclu par Hugo Bouyssou. 13-0 après la transformation de Salles, la messe est quasiment dite puisque l'écart ne bougera presque plus. A la mi-temps, Carcassonne a tout de même réussi à placer deux pénalités grâce à Seguy, mais souffre sur chaque renvoi. 16-6 à la pause.

Au retour des vestiaires, on sent les jaunes animés de meilleures intentions. Seguy rapproche les deux équipes grâce à une nouvelle faute des locaux (16-9, 46'), mais Thomas Salles lui répond quasiment aussitôt et remet 10 points d'avance pour les Cantaliens. C'est ce moment que choisit bien mal Claude Dry pour se faire exclure à son tour, coupable d'un vilain geste alors que Carcassonne faisait le siège de la ligne d'en-but des locaux. De nouveau à 14, Carcassonne ne lâche pourtant rien, et sur un bon coup de pression, Seguy à 35 mètres ne tremble pas, pour ramener son équipe à 7 points (19-12, 61').



Mais Aurillac choisit les dix dernières minutes de la rencontre pour donner une leçon de courage et de mêlée à leurs invités du soir. Les avants cantaliens, héroïques, jouent la survie de leur équipe à chaque poussée, et envoient logiquement, suite à une nouvelle mêlée gagnée et une série de pick and go, Dufour en terre promise (24-12, 72'). Malgré les tentatives répétées mais maladroites des jaunes, Carcassonne ne reviendra plus et Aurillac récupère 4 points extrêmement précieux , à domicile, dans sa lutte pour le maintien en Pro D2.

Valence Romans- Béziers : 19 - 26

Succès bonifié de l'ASBH sur les terres de Valence-Romans (19-26). Béziers aura surtout étalé une relative domination d'ensemble lors des quarante premières minutes. Solides sur la conquête, plus tranchants dans les duels, les troupes de David Aucagne marqueront à deux reprises par l’intermédiaire de Kelly Meafua (5 ème) et Dorian Marco-Pena (31 ème). Avec l'appui du vent, l'ASBH aurait même pu aggraver l'écart sans quelques maladresses notamment sur l'aile d'Uwa Tawalo et des rebonds parfois capricieux. Les locaux n'abdiqueront pas et Maxime Javaux concrétisera le réveil des siens au pied (6-12, 40 ème). Indécision de mise au Stade Georges-Pompidou à ce moment des débats.

Les hommes de Johann Authier grignoteront au fur et à mesure le tableau d'affichage, Maxime Javeaux en artilleur redoutable permettra à sa formation d'y croire et de rester en vie jusqu'à l'heure de jeu (12-12, 62 ème). Mais les Biterrois auront le dernier mot, démontrant que le large succès acquis face aux Montois la semaine dernière n'était pas une simple réaction. Jeffrey Williams après un joli mouvement (67 ème) et Joe Tuineau (69 ème) d'une course majestueuse d'une cinquantaine de mètres, permettront aux Héraultais de sécuriser le bonus offensif malgré l'essai tardif de Nigel Hunt (74 ème) pour les Drômois. Béziers confirme son redressement, aligne un second succès bonifié consécutif et pourrait tout simplement être un véritable trouble-fête dans le sprint final du championnat. Valence-Romans, courageux et vaillant malgré tout, n'aura pu résister à la volonté des visiteurs et cède à nouveau logiquement sur son terrain.



Biarritz - Nevers : 13 -15

Dans cette rencontre rendue compliquée par des conditions climatiques venteuses et humides, c’est Nevers qui a réussi le gros coup sur la côte basque en s’imposant 15-13 à Aguilera. Le BO s’était montré efficace dans ce choc pour la qualification en marquant après pénal’touche par le talonneur Ruffenach (9e). Pierre Bernard avait fait le reste face aux barres pour un 13-0 à la pause.

Mais vent dans le dos, les hommes de Péméja ont davantage campé dans le camp adverse, provoquant aussi nombre de fautes. Ces dernières ont permis à Henry de passer des pénalités mais aussi de délivrer une passe au pied en diagonale à Manevy suite à un avantage (68e). Pis, c’est après deux cartons jaunes basques que les Nivernais sont allés chercher la gagne à deux minutes du terme sur un dégagement contré de Couilloud par Bradshaw qui a ensuite pu aplatir. Avec cette défaite certes bonifiée, le BOPB voit son adversaire du soir le double au classement.

Colomiers - Provence : 30 - 3

Sans forcer, Colomiers domine Provence Rugby (30-3) Sous la pluie et le vent, Colomiers a facilement dominé Provence rugby (30-3) à Michel-Bendichou. Rapidement réduits à 14 après le carton rouge de Jérôme Mondoulet (18e), les Provençaux n'ont pas résisté à la maîtrise de Colomiers. En supériorité numérique, les joueurs de Julien Sarraute ont ensuite déroulé en inscrivant notamment quatre essais par Thomas Girard (40+1e), Edoardo Gori (51e), et Agustin Costa Repetto (71e, 80e).

Une victoire bonifiée qui permet à Colomiers de s'affirmer encore un peu plus comme un prétendant direct aux demi-finales en fin de saison avec désormais 10 points d'avance sur Grenoble et Oyonnax, respectivement 3e et 4e...