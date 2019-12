Grenoble – Oyonnax

Duel au sommet pour cette rencontre entre le troisième et le leader du championnat. Avec seulement trois points d'écarts entre les deux équipes, ce match s'annonce intense. Grenoble voudra retrouver le goût de la victoire après s'être incliné sur la pelouse de Biarritz la semaine dernière. Tout comme Oyonnax qui a été battu sur la pelouse d'Aurillac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2599 vote(s) Grenoble Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire de Grenoble.

Provence – Rouen

Pour ce dernier match avant la trêve, les coéquipiers de Joe Edwards vont vouloir offrir un dernier cadeau à leurs supporters. Une victoire permettrait à Provence de s'éloigner un peu plus des dernières places. Rouen viendra sans aucun doute avec des intentions après la belle victoire de la semaine dernière contre Vannes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2153 vote(s) Provence Match nul Rouen

Notre pronostic : Victoire de Provence.

Carcassonne – Soyaux-Angoulême

Carcassonne s'est incliné la semaine dernière à Béziers et il est sûr que l'actuel sixième du championnat voudra terminer l'année dans les six premiers. Soyaux-Angoulême enchaîne les petites victoires et va tenter de créer l'exploit. Avec 35 points chacun, cette rencontre est donc capitale pour la quête d'une qualification aux phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2199 vote(s) Carcassonne Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : Victoire de Carcassonne, bonus défensif de Soyaux-Angoulême.

Nevers – Aurillac

Après l'exploit de Nevers la semaine dernière sur la pelouse de Mont-de-Marsan, l'USON devra confirmer devant son public. Surtout, les joueurs vont avoir à cœur de faire oublier la récente défaite à domicile, il y a quinze jours. De son côté, Aurillac va arriver sans pression. Ils ont gagné un match important la semaine dernière sur leur pelouse face à Oyonnax. Mais attention, les Cantaliens vont vouloir poursuivre la bonne dynamique et s'éloigner de la zone rouge.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2211 vote(s) Nevers Match nul Aurillac

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif de Nevers.

Valence-Romans – Mont-de-Marsan

Avec deux réceptions avant la trêve, Valence espérait faire le plein de point. Malheureusement pour les joueurs du VRDR, ils se sont inclinés la semaine dernière. Dans la lutte pour le maintien, la victoire semble indispensable pour continuer à espérer se sauver. En face, les Montois, vexés de la semaine dernière, vont arriver motivés sur la pelouse des promus et vont vouloir s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2286 vote(s) Valence-Romans Match nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Vannes – Béziers

Duel de milieu de tableau pour ce match, Vannes et Béziers sont encore en course pour la qualification. Les Bretons vont vouloir gagner à La Rabine pour doubler son adversaire du soir. De plus à domicile, les Vannetais sont encore invaincus et compte bien le rester le plus longtemps possible. Béziers devra donc réaliser une grosse performance pour créer l'exploit sur la pelouse de Vannes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2260 vote(s) Vannes Match nul Béziers

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif de Béziers.

Perpignan - Montauban

Perpignan s'est imposé de justesse à Valence-Romans la semaine dernière. À Aimé-Giral, l'USAP s'est pour l'instant montré intraitable. Montauban va essayer de se relever après la terrible défaite à la dernière seconde à domicile contre Colomiers. Les Montalbanais ont déjà obtenu deux succès à l'extérieur cette saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2191 vote(s) Perpignan Match nul Montauban

Notre pronostic : Victoire avec bonus offensif de Perpignan.

Colomiers – Biarritz

Colomiers est l'équipe en forme de cette fin d'année. Les joueurs semblent en pleine confiance et enchaînent les victoires. Biarritz varie entre les bonnes et les moins bonnes performances actuellement. Colomiers, à domicile, va tout faire pour s'imposer et donc creuser l'écart au classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2199 vote(s) Colomiers Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Colomiers.