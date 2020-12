Aurillac regarde vers le haut

Les quatre points et rien d’autre, le constat est clair pour le Stade aurillacois. Incapables de prendre le jeu à leur compte, les Cantaliens s’en sont remis à la botte de Thomas Salles, leur arrière, pour arracher la victoire sur un score de 18-12. Malgré tout, le résultat n’effacera pas la prestation plus que médiocre des protégés de Roméo Gontinéac, qui nous avaient habitués à des prestations plus abouties sur leur pelouse ces derniers temps.

Paradoxalement, cette victoire permet aux Aurillacois de regarder vers le haut. Promis à jouer le maintien jusqu’aux dernières échéances en début de saison, les Auvergnats sont à l’heure où sont écrites ces lignes à six points de la sixième place. Même si le maintien reste la priorité, force est de constater que le Stade aurillacois fait beaucoup mieux qu’attendu. Ce vendredi soir, c’est leur efficacité qui a fait la différence, pour leur plus grand bonheur.

Béziers finit bien l'année

Après une bonne entame de Carcassonne bien aidé par des Biterrois indisciplinés, l’USC prend le score grâce à une pénalité de Mouchous. À la suite d’une pénalité d’Adrien Latorre qui égalise, les joueurs de Christian Labit profitent du carton jaune de Gimeno Soria pour marquer le premier essai du match par Bakary Meïté à la 21e. Devant au score pendant près de 30 minutes, Carcassonne va ensuite totalement craquer.

En cinq minutes, l’USC XV va encaisser trois essais coup sur coup avec notamment un doublé d’Espeut qui est à la conclusion d’une belle action de Béziers avec une passe au pied par-dessus millimétrée de son demi de mêlée Goillot puis grâce à une course tranchante au cœur de la défense des Audois. Rawaca marque ensuite le troisième essai à la 35e.

Béziers creuse un peu plus le score au retour des vestiaires avec deux nouvelles pénalités d’Adrien Latorre mais les vaillants carcassonnais reviennent au score avec un essai de Jasmin. Mais trop loin, au score les joueurs de Christian Labit ne pourront jamais recoller au score et s’inclinent 28 à 17. En fin de match, Félix Le Bourhis sera expulsé pour un plaquage à la tête sur Best.Cette victoire obtenue grâce notamment aux trois essais inscrits en cinq minutes permet à l’ASBH de garder le contact avec les places qualificatives avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées. De son côté, Carcassonne s’enlise au classement.

Loustalot, capitaine buteur

C'est un duel de buteur qui s'est engagé au Stade André et Guy Boniface entre Montois et Provençaux. Dans un match très serré, Christophe Loustalot, côté landais et Florent Massip côté Provence Rugby ont rythmé la partie en sanctionnant les diverses fautes adverses. À la pause, c'est Mont de Marsan qui menait 12 à 6.

La deuxième période va être du même acabit avec toujours le même duel entre le capitaine montois, irréprochable ce soir et le meilleur réalisateur du championnat qui a encore une fois été précieux pour son équipe. Mais ce sont finalement les locaux qui sont sortis vainqueurs en l'emportant 21 à 15. Issue difficile à avaler pour Provence Rugby qui ne ramène même pas de points de bonus défensif. Mont de Marsan confirme sa bonne période avec un troisième match sans défaite.

Camou puissance 4, et même plus

Le carton de cette 14ème journée est à mettre à l'actif de Nevers qui a fait exploser une équipe de Rouen qui avait été quelque peu remaniée après la victoire face à Montauban. Les Neversois menaient 21-6 à la mi-temps avec notamment un triplé de l'ailier Romaric Camou (3e, 13e, 32e) toujours à la conclusion de superbes mouvements de la part de ses coéquipiers de la ligne de trois-quarts.

La deuxième mi-temps va débuter d'entrée avec un carton jaune de chaque côté pour des gestes dangereux. Mais c'est bien Nevers qui va enfoncer le clou. D'abord en contre avec Camou qui pouvait marquer le quadruplé mais qui va faire l'offrande à Josaia Raisuqe (54e). C'est ensuite un maul bien construit qui va amener Plataret dans l'en-but (59e) avant cette fois-ci le quadruplé pour Camou (69e), le premier de la saison en Pro D2. Surano, sur interception, sauvait l'honneur des Normands (73e) qui s'inclinent largement 40 à 13. Nevers revient à hauteur de Provence au classement à la septième place.

Vannes s'en sort très très bien

Les Vannetais, longtemps leaders du championnat, ont mis beaucoup de temps à prendre la mesure d'une équipe de Soyaux-Angoulême qui venait sans pression en Bretagne. En effet, ces derniers ont été très appliqués sur les quarante premières minutes et menaient 13-5 à la pause grâce à un essai de Marvin Lestremau (36e) contre un pour les Vannetais de Leafa (22e).

Mais les Charentais vont complètement s'écrouler en deuxième mi-temps, emportés par la puissance du pack adverse. Car même si c'est l'ailier Kevin Bly qui va inscrire le deuxième essai des siens, Vannes va s'en remettre à ses avants très performants. C'est d'abord le pilier remplaçant Ewan Johnson qui va inscrire un doublé en l'espace de six minutes (53e et 59e) puis ensuite le talonneur remplaçant lui aussi Cyril Blanchard qui va également inscrire deux essais (67e, 80e). Malgré une piètre première période, Vannes s'en tire très bien en l'emportant 36-13 et en empochant le bonus offensif.

Perpignan maintien son leadership

L'USAP s'est montrée solide sur sa pelouse face à Oyonnax qui a pourtant montré de belles choses. Preuve en est avec le bel essai de Sanday décalé grâce à un superbe combinaison. Mais Genesis Lemalu, en force derrière un maul inscrivait le premier essai catalan. Dès lors, l'USAP n'allait plus lâcher le score et menait 10-7 à la pause.

Car dès le retour des vestiaires, Lemalu marquait un doublé dans un registre bien différent. La fin du match sera un histoire de domination de la part des visiteurs mais bien trop stérile. En fin de match, une bagarre allait éclater. Ursache et Acebes écopait chacun d'un carton rouge mais cela s'avérera anecdotique. Perpignan s'impose au forceps 20-10 et garde sa position de leader. Oyonnax, troisième perd un peu le contact avec son adversaire du soir et Vannes mais rien d'irréversible.