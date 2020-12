Aurillac enchaîne à domicile :

Sous la neige d’Aurillac, c’est Lucas Méret qui ouvre le score pour l’US Carcassonne d’une pénalité. Trop pénalisé au goût de l’arbitre, Aurillac perd Reece Hewat mais inscrit le premier essai par l’intermédiaire de son ailier sud-africain Coertzen après une superbe action collective conclue en bout de ligne. Thomas Salles ajoute trois points sur une pénalité. Quatrième pénalité consécutive en mêlée, Seyrolle est exclu temporairement. C’est le 18ème carton jaune pour Aurillac cette saison. La mêlée d’Aurillac est mieux, et après la sirène, les locaux inscrivent un deuxième essai par Leroy Van Dam sur un petit jeu au pied de Vincent. Méret et Salles ont raté chacun deux coups de pied et le score à la mi-temps est de 17-6 pour Aurillac.

Aurillac pousse au retour des vestiaires et ne rate le troisième essai que parce que McMahon revient héroïquement aplatir avant Salles. L’arrière Cantalien bénéficie toutefois d’un avantage et passe une nouvelle pénalité (20-6). Sanctionné dans le secteur de la mêlée, Julien Facundo est à son tour expulsé dix minutes par l’arbitre de la rencontre. Pendant ce temps, Salles avait passé une pénalité (23-6). À peine entré en jeu, Neisen pense inscrire l’essai du bonus pour son équipe, mais l’arbitre sanctionne Aurillac pour un passage à vide après consultation de la vidéo. Le score reste figé et Carcassonne perd dans le Cantal 23 à 6 et laisse filer Aurillac au classement.

Mont-de-Marsan dispose de Rouen :

Pendant un quart d’heure, les deux équipes se jaugent par du jeu au pied avant que Laousse Azpiazu n’ouvre le score sur pénalité. Peu après c’est Michallet qui prend les points et égalise pour les visiteurs (3-3). Sous une météo peu propice à produire du jeu, les deux équipes enchaînent les petites scories qui ne leur permettent pas d’être efficaces. Juste avant la sirène, les Montois décident de jouer et sont récompensé par une pénalité que Laousse Azpiazu passe. À la pause, le score est de 6 à 3 pour le Stade montois.

Les dix premières minutes du second acte sont une succession de jeu au pied d’occupation et de mêlée. C’est sur une de ces dernières que Rouen est pénalisé et que dans la continuité de l’action, Loustalot donne six points d’avance aux Landais (9-3). Une nouvelle fois pénalisé en mêlée, Mont-de-Marsan s’en sort bien car Michallet manque la pénalité sifflée pour son équipe. Deux pénalités de Loustalot et Laousse Azpiazu donnent de l’air aux Montois à quelques instants de la fin de la partie (15-3 , 78e). Le score n’évoluera plus et le Stade montois s’impose 15 à 3.

Perpignan large vainqueur de Soyaux Angoulême :

Il aura fallu 26 minutes pour que le score évolue entre Perpignan et Soyaux Angoulême. Après un raté au pied de Jones pour les visiteurs, l’USAP ouvre le score par l’intermédiaire de son pilier gauche Lotrian à la 25ème minute. Dix minutes plus tard, encore via ses avants et son talonneur Seilala Lam, l’USAP marque à droite des poteaux et se détache. Jaminet transforme et Perpignan mène 14-0 à la pause dans un match qu’il maîtrise plutôt bien.

Au retour des vestiaires, les locaux marquent deux essais quasi consécutivement. Un doublé pour l’ailier Pujol (42ème et 44ème) qui permet déjà à l’USAP d’entrevoir le bonus offensif. Jaminet ne tremble pas et alourdi le score (28-0). Les Catalans déroulent et marquent par un cinquième essai par le talonneur remplaçant Lucas Velarte. Labouteley et Taumoepeau ajoutent deux essais de plus, et Perpignan s’impose très largement (49-0).

Vannes a eu chaud contre Montauban :

Dans un début de match à l’avantage des locaux, ces derniers marquent par deux fois en dix minutes grâce à Pierre Popelin (6-0). Sur une touche Montalbanaise, les locaux sont hors-jeu et Pourteau réduit la marque à 6-3. Mais la suite est plus délicate. Maxime Salles est expulsé temporairement pour un en-avant volontaire, avant que suite à un maul, le talonneur breton Leafa n’inscrive le premier essai de la partie. Vannes croit alors être bien parti (13-3), mais voit les tarn-et-garonnais revenir dans la rencontre à la sirène, eux aussi grâce à un essai de leur talonneur Cyril Deligny. Pourteau transforme et à la pause Vannes ne mène que 13-10.

Sur un nouveau ballon porté des Bretons au retour des vestiaires, Montauban concède un autre essai, inscrit par le deuxième ligne remplaçant Bolenaivalu et transformé par Popelin (20-10). Peu après, sur une énième mêlée chahutée par les locaux, Blaise Dumas écope d’un carton jaune, mais toujours pas d’essai de pénalité (73e). Pire, sur la mêlée qui suit, c’est l’USM qui est pénalisé et Vannes se dégage. Le score en reste là et Vannes l’emporte et signe sa dixième victoire de la saison (20-10).

Grenoble - Provence reporté à cause de la neige :

Une heure avant le coup d'envoi, la neige est tombée en abondance sur le stade des Alpes. Après plus d'une heure de débat, il a été décidé que le match devait être reporté.