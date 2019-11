Les Sud-Africains ont de ces gabarits que l'on ne trouve nul part ailleurs, en deuxième ligne notamment où les Boks disposaient lors du Mondial japonais rien de moins qu'un attelage Etzebeth, De Jager, Mostert et Snyman ! Dans la cage justement, l'USAP vient de faire signer au moins jusqu'à la fin de la saison un jeune phénomène tout droit venu d'Afrique du Sud et... de son lycée Wesvalia, dans la province du Transvaal.

Le joueur de 18 ans et aux mensurations exceptionnelles (2m07 pour 115kg), très mobile, excellent en touche et puissant à la fois, ne disposait en effet pas de contrat dans son pays. S'il n'a signé que jusqu'à la fin de la saison pour l'instant, Jason Nel devrait faire ses armes avec l'équipe Espoirs du club avant pourquoi pas prolonger l'aventure et de devenir l'une des attractions de la Pro D2. Un pari fait par les recruteurs catalans, qui pourrait leur rapporter gros sur l'avenir.