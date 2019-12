Ce jeudi en ouverture de la 13e journée de Pro D2, les deux anciens pensionnaires historiques du Top 14 voire du Top 16, Perpignan et Biarritz ont proposé une opposition digne d'une élite qu'il espèrent rejoindre le plus vite possible. Ce sont les Catalans qui se sont imposés 29-25 avec 3 essais à 1 et un bonus défensif pour des Basques qui ont fait trembler leurs adversaires jusqu'au bout.

Waouw ! Catalans et Basques ont décidé de jouer le jeu ce jeudi et les participants à ce choc nostalgique y ont pris toutes sortes de plaisir. L’engagement déjà, a été au rendez-vous entre des gaillards de part et d’autre. Une conquête propre a aussi été proposée par les deux camps même si les hommes de Sowerby et Nadau ont décidé de perdre leur première touche du match à la 78e minute en guise de pénal’touche décisive. La défense a été acharnée aussi, entre les montées hautes, les tampons d’un Acebes déchainé ou les grattages d’Armitage dans le camp d’en face.



Si l’Usap a réussi un sept victoires en sept matches à domicile cette saison avec ce nouveau succès, c’est aussi grâce à son entame pleine de punch. Le premier essai de Chouly (7e) en force sur un petit côté a donné le ton. Mais à 10-0, les Basques se sont réveillés avec l’attitude parfaite en déplacement. Surtout, Bernard a joué juste dans son occupation et face aux poteaux. Alors que Stark y est allé de son 6e essai cette saison (35e), c’est bien le BOPB qui a été devant à la mi-temps 19-10.

Fin de série au pied pour Bousquet

Très rapidement, le manager Patrick Arlettaz a décidé de faire rentrer la quasi-totalité de son banc. Payant ! L’apport du banc de touche a fait du mal à l’adversaire, en insistant notamment dans l’axe et au près. C’est ainsi que Lam s’est échappé avant que Lemalu ne redonne l’espoir de son essai (51e). Malgré deux cartons jaunes à Stark et Olmstead, les Basques ont laissé passer l’orage pour se remettre dans le camp adverse et dans le gain du match malgré un essai de Cocagi en coin (68e).

Avant cela, Perpignan avait eu la bonne idée de repasser devant au score 24-22 à la 65e grâce à Jonathan Bousquet. Le buteur de l’Usap qui restait sur une série de 13 coups de pieds réussis d’affilée cette saison a connu l’échec ce soir (fin de série à 16/16), avant de se reprendre pour aussi permettre aux Sang et Or de gagner.

Revenu dans les clous du bonus défensif (29-25), les Rouge et Blanc ont eu plusieurs balles de matches. Mais entre leurs maladresses et la rage des résidents d’Aimé-Giral, c’est bien le 3e du classement avant cette journée qui l’a emporté contre le 5e et poursuit sa bonne dynamique. Le BO n’a donc toujours plus gagné en Pays catalan depuis 2007 et ce bonus défensif est mérité même si le scénario du soir leur donnera des regrets.