Béziers - Grenoble

C'est le moment pour Grenoble de montrer qu'il reste un favoris. Les Biterrois, qui alignent les contre-performances et dans la foulée de leur inter-saison agitée, sont au plus mal. Les Grenoblois savent qu'ils ont leur chance. Évidemment, Béziers est dos au mur et clairement ils vont tenter de redorer leur blason à domicile. Mais le FCG aussi doit se rattraper car en trois matchs, ils n'ont pas gagné une fois.

Montauban - Aurillac

Deux équipes qui sont au coude à coude dans ce début de saison avec seulement un point d'avance pour Montauban. Et cette avance pourrait bien se creuser car pour le moment, les Montalbanais sont solides à domicile en ayant battu Biarritz, et ont réalisé une bonne performance à Grenoble. Ils ont donc la confiance pour accueillir Aurillac.

Notre pronostic : Victoire de Montauban

Nevers - Angoulême

Là aussi, c'est une rencontre entre deux clubs du milieu de tableau qui promet un match serré. Nevers essaiera d'envoyer du jeu avec sa dynamique charnière qui répond au nom de Guillaume Manevy et Tanguy Ménoret. Et en les alignant consécutivement, cela pourrait payer. Du côté d'Angoulême, le début de saison est paradoxal avec deux défaites à domicile mais une victoire à l'extérieur. Mais nous ne les voyons pas répéter une performance en dehors de leur terre.

Notre pronostic : Victoire d'Angoulême

Rouen - Biarritz

L'un des match les moins équilibré sur le papier. Le dauphin BO va jouer à Rouen, dernier. Forcément, on est tenté de voir Biarritz l'emporter. Parce qu'avec son effectif 4 étoiles (Saili, Speight, Armitage et bien d'autres), le BO a les armes pour gagner en Normandie. Parce que les Rouennais manquent de rythme avec seulement un match joué. Et pas sûr que la jauge des spectateurs réduite les aidera.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.

Vannes - Valence-Romans

Depuis l'arrivée de Valence en Pro D2, les deux confrontations entre ces deux équipes ont toujours tourné à l'avantage de Vannes. D'autant que le club breton monte en puissance ces dernières années. Et le dernier match de Vannes à Mont-de-Marsan a été sérieux. De son côté, malgré une défaite contre Nevers où ils ont été trop brouillons, Valence a tout de même les armes pour rivaliser et affiche une bonne forme.

Notre pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Valence.

Oyonnax - Provence Rugby

C'est le choc de cette quatrième journée. Une des deux équipes va voir sa série de matchs gagnés s'arrêter même si Oyonnax a un match de retard en comptant que deux victoires. A Charles-Mathon, Provence à l'occasion de marquer le coup et de prendre une sérieuse avance au classement. Car justement, les joueurs d'Aix ont davantage de rythme. Voilà pourquoi nous voyons les hommes de Fabien Cibray et Romain Lauga s'imposer.

Notre pronostic : Victoire de Provence, bonus défensif pour Oyonnax.

Colomiers - Mont-de-Marsan

S'il y a bien une équipe qui va jouer avec la pression entre ces deux là, c'est Colomiers. 10e au classement, une défaite à domicile pourrait être terrible pour les Columérins. Mont-de-Marsan au milieu de tableau tentera de faire déjouer les Haut-Garonnais. Difficile, car ces derniers sont dos au mur. Pourtant, nous ne voyons pas les Montois revenir sans bonus.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers, bonus défensif pour Mont de Marsan.

Carcassonne - Perpignan

Dernier match de la 4e journée et c'est aussi le match de la peur pour Perpignan. Carcassonne, avant-dernier au classement, a l'occasion de dépasser Perpignan et d'enfin démarrer sa saison. Les deux équipes n'ont joué que deux matchs et Perpignan n'a pas la forme espérée. Leur dernier match face à Rouen n'était pas très convaincant. Cependant, nous ne voyons pas les Catalans faire le voyage à vide.

Par Geoffroy Jacqueson