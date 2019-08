Grenoble se rattrape directement de son faux-pas à domicile face à Colomiers la semaine dernière. Contre des Audois en manque d'efficacité, les Isérois ont eux fait preuve de réalisme avec deux essais marqués (Saseras et Uberti) et le bon jeu au pied de Selponi pour signer ce premier succès à l'extérieur de la saison. L'ultime essai de pénalité pour l'USC (76e) était finalement trop tardif pour inverser la tendance et éviter ce revers au terme d'un match bien pauvre rugbystiquement.

"On espère que ce n'était qu'un accident". Le manager isérois, Stéphane Glas, voulait vite effacer ce premier rendez-vous manqué au stade des Alpes et pourquoi pas lors de ce premier voyage de la saison en Pro D2. Auteur d'un très gros discours d'avant-match, le demi de mêlée du FCG, Lilian Saseras, a été pris au mot par ses coéquipiers. Ils ont d'abord fait le dos rond en défense avant de profiter de l'indiscipline audoise (carton jaune pour Dry, 18e) pour passer devant avec un essai de ce jeune numéro neuf après un joli jeu au pied rasant de Fourie. Sur la sirène, c'est Uberti qui trompait tout le monde pour faire grossir le score à la pause (9-17). En deuxième période, Selponi a fait le boulot au pied (16 points au total) pour maintenir l'avance grenobloise malgré une indiscipline folle (près de 20 pénalités contre le FCG) et de trop nombreux cartons...

Carcassonne a raté le coche

Humbles mais affamés, les joueurs de Christian Labit voulaient eux surfer sur la victoire bonifiée face à Vannes pour enchaîner à domicile. Mais l'enthousiasme offensif, avec de longues séquences à tenir le ballon, a finalement été trop stérile au tableau d'affichage. Sans cesse repoussés par un solide premier rideau grenoblois, les Audois se sont longtemps reposés sur le pied de Bosch qui a trouvé le milieu des perches à quatre reprises avant l'essai de pénalité à quatre minutes du terme de la partie. Pire, la nervosité a pris le dessus en deuxième période avec une grosse bagarre générale et deux nouveaux cartons jaunes pour l'USC (Manchia puis Koffi). Indiscipline plus que partagée avec les visiteurs du jour qui ont terminé la partie à 13 contre 15 après le carton rouge pour Uberti et le carton jaune pour Capelli. Mais là-aussi, Carcassonne n'a pas su en profiter pour faire basculer ce match beaucoup trop haché par toutes ces fautes.

La bonne opération de ce jeudi est donc pour Grenoble (19-26) qui rentre en Isère avec quatre précieux points et de la confiance en son système défensif. Pour le reste, l'indiscipline est le gros point noir de la soirée ainsi que la mêlée qui a amené le carton jaune pour Van Rensburg en première période et l'essai de pénalité en deuxième. Carcassonne de son côté peut se mordre les doigts car il y avait la place pour rendre une bien meilleure copie mais l'inefficacité en zone de marque a complètement étouffé toutes les initiatives audoises. Premier revers à domicile de la saison pour l'USC, en plus à zéro point.