Après un départ en fanfare des Isérois, auteurs de deux essais plein de vitesse inscrits par Alaska Taufa (2 ème) et Corentin Glenat (11 ème), puis une pénalité de ce dernier, le FCG entrait idéalement dans ce duel avec des attitudes positives, et des relances séduisantes du jeune arrière Ange Capuozzo (17-0, 13 ème). Les hommes de Xavier Péméja reprendront leurs esprits, bousculés par cette cette forme de jeu très aérienne des locaux. Nasoni Naqiri bonifiant un travail de Rudy Durrieux sur une passe après-contact (17-7, 15 ème) puis David Lalohea (17-14, 37 ème) permettront aux visiteurs de combler le retard au tableau d'affichage tout en laissant passer le message d'une présence accrue au fur et à mesure des débats.

Le show Raymond Rhule

Pourtant, les Isérois ne paniquaient véritablement jamais, Raymond Rhule inscrira un doublé génial dans l'élaboration avec une merveille de jeu au pied à suivre notamment pour mystifier la défense des joueurs de la Nièvre. Fabien Alexandre et dans les ultimes instants Edgar Tuinukuafe donneront de l'ampleur au score (46-21, 80 ème) pour aller chercher un bonus offensif inespéré alors que les hommes de Stéphane Glas étaient durant quelques minutes à 13 contre 15 après deux cartons jaunes infligés à Ange Capuozzo et Dylan Jacquot. Une démonstration de force, jamais contestée par l'USON muselée dans sa moitié de terrain durant la quasi-intégralité de la deuxième période. Le leader s'affirme plus que jamais.