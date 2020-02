Grenoble – Perpignan

Duel de haut de tableau dans ce match d'ouverture de la 20e journée de Pro D2. Au Stade des Alpes, Grenoble, actuel troisième, reçoit le leader du championnat, Perpignan. Ce choc, dont l'écart au classement est seulement de deux points, pourrait amener un changement de leader. Les deux équipes restent sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Grenoble, défait lors de la dernière journée à Nevers (27-18), voudra gagner de nouveau et prendre la place de leader.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble, point de bonus défensif pour Perpignan.

Provence – Montauban

Montauban arrive au stade Maurice-David avec de l'ambition et surtout après avoir obtenu un succès probant face à Oyonnax, il y a deux semaines. Provence reste sur quatre revers consécutifs en championnat et veut à tout prix renouer avec la victoire pour s'éloigner de la zone de relégation.

Notre pronostic : Victoire de Provence.

Béziers – Aurillac

À Rouen, Béziers a enfin stoppé l'hémorragie grâce à un succès obtenu en toute fin de match. Après avoir renoué avec la victoire, les Biterrois voudront gagner devant leur public du Stade Raoul-Barrière, chose qu'ils n'ont plus réalisés depuis la mi-décembre. En face, les Cantaliens vivent une saison délicate et s'exportent mal avec une petite victoire en dix déplacements.

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Carcassonne – Mont-de-Marsan

Dans son stade d'Albert-Domec, Carcassonne est assez solide (7 victoires, 1 nul, 1 défaite) alors que Mont-de-Marsan est plutôt en difficulté à l'extérieur (2 victoires et 7 défaites). Mais les Montois sont sur une bonne dynamique de trois succès et voudront continuer pour oublier un début de saison compliqué. De leur côté, les Audois ne veulent pas connaître de désillusion.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan, point de bonus défensif pour Carcassonne.

Oyonnax – Rouen

Sur le papier, cette rencontre semble totalement déséquilibrée entre le 4e et le 15e du championnat. Oyonnax reçoit les promus rouennais sans avoir connu la défaite dans leur antre de Charles-Maton et Rouen s'est bien exporté à une seule reprise sur la pelouse de l'autre promu, Valence-Romans. Les Rouennais joueront ce match sans pression, mais avec l'espoir de créer l'exploit et de sortir la tête de l'eau.

Notre pronostic : Victoire bonifiée d'Oyonnax.

Soyaux-Angoulême – Valence-Romans

Actuellement 8e, Soyaux-Angoulême réalise pour le moment une bonne saison. En face, la dynamique est vraiment différente. Avec une seule victoire sur les huit derniers matchs, Valence-Romans est lanterne rouge du championnat et compte déjà sept points de retard sur l'autre relégable Rouen.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Soyaux-Angoulême.

Vannes – Biarritz

Voilà un match important pour ces deux équipes en vue d'une qualification pour les phases finales du championnat. En effet, Vannes 7e reçoit Biarritz 6e. Déjà au match aller, la rencontre s'était joué en toute fin de match avec un essai du Biarrot Nicoué. À la Rabine, Vannes voudra prendre sa revanche et surtout rester invaincu à domicile. Une place dans le Top 6 est en jeu dans cette partie.

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Colomiers – Nevers

Pour la dernière rencontre de cette 20e journée, l'affiche a des airs de phases finales. Colomiers est l'équipe en forme avec huit victoires consécutives. Si les joueurs hauts-garonnais réalisent la passe de neuf et que jeudi Perpignan perd à Grenoble, ils pourraient devenir les nouveaux leaders de Pro D2. De son côté, Nevers s'est refait une santé récemment et est revenu en course pour la qualification.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers.