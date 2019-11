Les Isérois ont inscrit leurs trois essais en force, tous sur ballons portés. Grenoble reprend donc la tête, avec une longueur d’avance sur Oyonnax.

Grenoble, spécialité ballons portés

Engagés dans un marathon de 8 matchs, les Montalbanais avaient choisi d’aligner une équipe plutôt rajeunie en Isère. Mais les jeunes pousses ont peu l’occasion de briller, privés de ballons par les locaux pendant tout le premier acte. En effet, les visiteurs souffrent sur la pelouse du leader, ils ne réussissent à exister que par deux pénalités de Silago et une bonne mêlée sur cette première période.

Le reste de ces 40 premières minutes, ils subissent. Ainsi, le FCG en profite pour valider ses temps forts par des pénaltouches, transformées ensuite par des essais sur ballon portés, inscrits par Jacquot (18e) puis Fourcade (28e). Dans cet exercice, la domination des Grenoblois est criante. Le pied de Glénat sanctionne aussi l’indiscipline des Montalbanais (deux cartons jaunes, Salles à la 16e puis Augry à la 33e) et Grenoble semble se diriger vers un succès maîtrisé à la mi-temps (18-6).

Le réveil de Montauban, le finish de Grenoble

Les Montalbanais proposent un visage plus conquérant sur le deuxième acte. Ils s'arc-boutent en défense et poussent les Isérois à la faute à plusieurs reprises. Mieux, les joueurs sapiacains se donnent un peu d’espoir avec une pénalité de Silago (18-9, 46e) qui les laissent à une portée de fusil d’un éventuel bonus défensif. Mais si les Montalbanais tiennent mieux le ballon, ils ne parviennent pas assez à breaker la défense adverse.

Pro D2 - Salesi FIFITA (Grenoble), face à Montauban.Icon Sport

Solides, les Grenoblois reprennent la main et agissent alors avec pragmatisme. Dominateurs, ils s’offrent à nouveau une petite marge sur une pénalité de Glénat (64e) puis cherchent à arracher un point de bonus offensif dans les dernières minutes de la partie. Appliquant une recette qui fonctionne ce dimanche, ils multiplient les groupés pénétrants et finissent par franchir victorieusement la ligne d’en-but en toute fin de partie, par Bouchet (80e). Pour s’imposer 28-9. Avec ce succès bonifié, Grenoble reprend en solitaire les commandes de Pro D2, avec une longueur d’avance sur Oyonnax. Les Isérois auront un joli choc à disputer dimanche prochain, sur la pelouse de l’USAP. En face, Montauban reste scotché à la 13e place du classement et se concentre déjà sur l’accueil de Carcassonne vendredi soir, quatrième match de sa série de huit rencontres consécutives.