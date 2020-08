Le FC Grenoble rugby a appris mercredi 19 août qu'un joueur de son effectif avait été testé positif à la Covid-19. En suivant, le match amical face à Valence-Romans, prévu le vendredi 21 août, a été immédiatement annulé. Le club isérois avait alors précisé que « le joueur a été placé en quarantaine et les entraînements collectifs suspendus ». Les dirigeants déclarant également que ledit joueur « ne faisait pas partie du déplacement de vendredi dernier à Hyères. »

Selon le protocole de la LNR, le club aurait dû repasser par la phase 2, qui interdit les entraînements collectifs, mais autorise les ateliers par petits groupes, d’autant qu’aucun joueur supplémentaire n’avait été testé positif jeudi. Seulement voilà, nos confrères de L’Equipe ont révélé ce dimanche matin que le club avait été placé en quatorzaine par l’Agence Régionale de Santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En clair, les joueurs et le staff sont confinés jusqu’au 1er septembre et dans les rangs du FCG, c’est l’incompréhension la plus totale. « Nous nous sommes retournés vers la Ligue, nous confiait un membre du staff. D’autant plus qu’Oyonnax qui a déploré deux cas, et Lyon qui en a connu trois, ont pu repartir sur le protocole LNR et non pas sur celui de l’ARS. On a l'impression qu'au vu de l'évolution de la situation sanitaire, on a été plus durs avec nous. »

Le joueur n’était même pas à Chamrousse

Force est en effet de s’interroger. Entre les tests pratiqués le lundi 17 août et les résultats reçus le mercredi 19, le groupe grenoblois a effectué le mardi 18 une demi-journée de stage à Chamrousse. Et si le jeune joueur du centre de formation déclaré positif n’en faisait pas partie (qui passait un examen dans le cadre de sa scolarité) le fait que ce dernier se soit entraîné lundi avec l’ensemble du groupe suffit à considérer l’équipe entière comme « cas contact », qui plus est après la journée de stage en commun. « C’est pour cette raison que nous avons été confinés, explique un joueur souhaitant resté discret. Nous sommes tous considérés comme cas contact, même ceux qui ont déjà été touchés par le virus. » Joint au téléphone, le président du FCG Nicolas Cuynat attend beaucoup du nouveau protocole qui doit être présenté ce lundi par la LNR devant la commission sportive. « Nous espérons que celui ci sera très vite validé par le ministère des sports ou le ministère de tutelle afin de pouvoir reprendre l’entraînement si tous les tests que nous effectuerons mardi prochain s’avèrent encore négatifs. » Le FCG est censé accueillir Nevers le 5 septembre en ouverture du championnat au stade des Alpes. Autant dire que l’ARS demeure sur sa position, il sera difficile pour les Grenoblois d’être prêts pour la reprise. Et le président Cuynat d’ajouter fataliste : « Il faut bien comprendre que si nous respectons à la lettre le protocole de l’ARS, il n’y aura ni Ligue 1, ni Ligue 2, ni Top 14 ni Pro D2 cette saison. »