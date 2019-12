Cet été, Grenoble a accueilli dans ses rangs tout simplement le meilleur gratteur de ballons de la saison dernière en Top 14. Avec 27 munitions récupérées lors de la phase régulière, Deon Fourie, qui évoluait encore sous les couleurs de Lyon, a été un véritable poison dans le jeu au sol pour les attaques adverses. Montpellier, en barrage, en a aussi fait les frais.

Du Rhône à l’Isère, du Top 14 au Pro D2, son adaptation sur et dehors du terrain s’est bien déroulée. "Je suis heureux. C’est une nouvelle aventure pour moi et ma famille, expliquait le troisième ligne sud-africain il y a quelques semaines. C’est différent mais c’est bien. Parfois c’est bien dans la vie de changer un peu."

" Il parle peu mais il est très juste dans ses interventions "

L’homme est d’un naturel calme. "C’est quelqu’un de très discret, très posé mais qui s’est très bien intégré au groupe. Il parle peu mais il est très juste dans ses interventions, note Sylvain Begon. C’est un joueur expérimenté (33 ans, N.D.L.R.). Il amène un peu de sagesse, de stabilité dans le groupe et c’est intéressant." L’entraîneur des avants grenoblois complète le portrait en évoquant son leadership. "Il y a différentes façons d’être leader. Dans son profil de plaqueur-gratteur, on peut dire que Deon est un leader de combat. Il est assez exemplaire. Pour toutes ces raisons, il fait partie des leaders de l’équipe."

Titulaire onze fois en onze matchs lors des quatorze premières journées de Pro D2, l’ancien joueur des Stormers a su se rendre indispensable au centre de la troisième ligne iséroise. "Non, je ne dirais pas ça, réagit l’intéressé. Il y a de très bons joueurs ici, de très bons troisièmes lignes. C’est un très bon groupe."

Gratteur de ballons hors pair mais pas que

"En troisième ligne, on a beaucoup de garçons avec des profils différents, indique Sylvain Begon. Ce qui est intéressant souvent, c’est d’avoir un gros porteur de ballon, un joueur très aérien et un autre qui soit très bon dans le jeu au sol. Quand ce n’est pas comme ça, il faut qu’il y ait des joueurs qui compensent, comme on le fait parfois sur la touche. Deon, ce n’est pas une solution importante en touche, on fait sans lui parce qu’il nous amène d’autres choses. C’est vrai pour d’autres garçons aussi."

La qualité dans le jeu au sol de Fourie est un atout précieux pour le FCG. "Comme peut l’être Steffon Armitage à Biarritz, ce sont des garçons dans des profils très particuliers mais qui sont très intéressants dans le rugby d’aujourd’hui puisqu’il y a une centaine, voire 150, rucks par match. Quand vous avez des garçons qui sont capables de ralentir quasiment systématiquement les sorties ou de vous récupérer des ballons, ce sont des vrais plus", souligne le coach isérois.

Pro D2 - Deon Fourie, troisième ligne centre de Grenoble (Crédit Photo : Laurent Genin)Rugbyrama

Mais l’ancien Lyonnais n’est pas qu’un plaqueur-gratteur. Il sait aussi se distinguer en phase offensive. "C’est un porteur de ballon intéressant parce qu’il trouve des solutions notamment sur la vitesse. Il rebondit un peu sur les adversaires, décrit Sylvain Begon. Il est capable aussi de nous mettre dans l’avancée malgré un gabarit qui n’est pas hors-norme (1,77 m ; 100 kg)."

Incertain face à Oyonnax

À Biarritz (7-33) jeudi dernier, dans des conditions dantesques, le Sud-Africain a été, à l’image du FCG, en difficulté. Assez loin de ses standards habituels. Sorti à cinq minutes de la fin au Pays basque, il ne s’est pas entraîné lundi, ressentant des douleurs à un genou. Il est incertain pour le choc face au leader Oyonnax jeudi (20 h 45).

Avec ou sans Fourie, Grenoble, troisième, doit montrer un autre visage pour sa dernière rencontre de la phase aller. "On attend une réaction. Prendre 30 points dans les conditions comme à Biarritz, ça nous a à la fois étonnés et déçus, confie Sylvain Begon. Maintenant il faut rebondir. On n’a pas le temps de se poser des questions pendant quinze jours. Il faut juste penser au match d’après. C’est ce qu’on a fait rapidement, on s’est vite focalisé sur Oyonnax".

Le technicien isérois déplore que le FCG soit "un peu sur le mode alternatif" depuis le début du troisième bloc. "On s’aperçoit qu’à chaque fois qu’on passe un peu à travers on est punis. Là, je ne vois pas comment dans l’engagement, dans ce qu’on doit proposer, on va passer à travers. On verra ce que va nous nous proposer Oyonnax, même si on n’a pas trop de doutes : du combat, beaucoup d’agressivité. C’est une équipe pragmatique, efficace dans ce qu’elle propose. À nous de nous sublimer et de faire un match plein jeudi."