Alors que Colomiers joue les premiers rôles cette saison et occupe actuellement la troisième place du Pro D2 avec notamment une série de six victoires consécutives, le club à la colombe présidé par le président Alain Carré commence déjà à préparer le prochain exercice. Ce jeudi, le troisième ligne Mihai Macovei a prolongé son contrat pour les deux prochaines saisons, s'engageant avec Colomiers jusqu'en 2022. Le capitaine de la sélection roumaine lors du Mondial 2015 dispute actuellement sa cinquième saison avec le club haut-garonnais. Arrivé à l'été 2015 en provenance de Massy, le puissant (1,93m, 109 kg) et polyvalent troisième ligne est très vite devenu un des cadres du vestiaire columérin, cumulant les feuilles de matchs, et prenant le brassard de capitaine à plusieurs reprises au cours de ces dernières années . Il compte déjà 10 titularisations pour 10 feuilles de matchs pour l'exercice en cours.