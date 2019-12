Rugbyrama : Cela a été un gros combat contre Oyonnax. Est-ce un match référence pour vous ?

Mickaël Capelli : C’est très certainement le match le plus complet qu’on ait fait même si on a eu encore une mauvaise gestion un peu en attaque, on a eu beaucoup de ‘contests’, on s’est fait franchir une ou deux fois mais on n’a jamais été réellement en danger.

Contre l’ex-leader, ce n’est pas rien.

M.C. : C’est un très bon signe parce que cela veut dire qu’on peut hausser notre niveau et imposer notre rythme de jeu aussi. C’est ce qu’on a fait ce soir (jeudi, N.D.L.R.).

Est-ce que cela avait un goût de Top 14 en termes de rythme, de sensations, de public (plus de 11 000 spectateurs présents), d’ambiance ?

M.C. : Un public comme ça, la dernière fois qu’on en avait vu, c’était en Top 14 l’année dernière. Je pense qu’il a fait aussi beaucoup de boulot, il nous a énormément accompagné. Même dans les contacts et le rythme du jeu, on a beaucoup couru, on s’est beaucoup déplacés, on est tous un peu sortis mâchés de ce match. Oui, pour moi, c’était une sorte de match de Top 14. Une petite finale ? On peut appeler ça une petite finale, une future finale ou une non finale, on ne sait pas encore comment ça va se passer mais j’espère qu’on les rencontrera de nouveau parce que c’est une belle équipe. Il y a une histoire entre ces deux clubs.

Vous empochez le bonus offensif avec quatre essais marqués, trois autres refusés en plus. Sans prétention, avez-vous le sentiment d’avoir marqué les esprits de l’adversaire ?

M.C. : Oui, après on avait vraiment préparé ce match en sachant qu’ils allaient occuper le terrain au pied et que c’était à nous d’imposer notre rythme. Quand on voit le nombre d’essais refusés qu’on a eus, on se dit qu’on aurait pu plus marquer les esprits. Je pense qu’on les a mis en difficulté et que le match retour sera certainement préparé différemment.

Vous aviez beaucoup de blessés pour cette rencontre quand votre adversaire avait quasiment toutes ses forces vives. Qu’est-ce que représente cette victoire ?

M.C. : Honnêtement, je pense qu’on a un groupe qui est tellement étoffé qu’on ne peut pas dire que s’il manque tel ou tel élément, ça va le modifier. On est vraiment un groupe confiant et uni. On ne lâchera jamais rien les uns pour les autres. Qui que ce soit sur le terrain, on va toujours l’accompagner quoi qu’il arrive.

Quand les Oyonnaxiens sont revenus à un point (14-13, 67e), vous ne vous êtes pas désunis, vous êtes restés dans le plan de jeu.

M.C. : C’est le genre de match qu’on s’est retrouvés à perdre, par exemple contre Colomiers en début de saison (après avoir mené 20-3, défaite 20-23). Quand on les a vus revenir, il fallait garder la tête froide et continuer de mettre en place tout de ce qu’on avait travaillé et au final ça a payé.

C’était un choix fort de demander plusieurs fois la mêlée à 14-13 alors que les trois points vous tendaient les bras.

M.C. : Au final, on a eu raison. Les premières lignes travaillent sans relâche, ils ont toujours des vidéos, des ateliers rien qu’entre eux. Au bout d’un moment il fallait que ça paye. C’était le moment de montrer à tout le monde que nous aussi notre conquête était imposante.

Hormis Carcassonne, vous n’aviez pas battu un membre du top 6 actuel. C’était important aussi de prouver que vous en aviez la capacité et de vous rassurer quelque part ?

M.C. : Oui, bien sûr. On attendait en plus vraiment ce match puisqu’on savait qu’Oyonnax était capable de gagner à l’extérieur avec aussi des scores un peu larges, de toujours gagner à domicile. Forcément, on l’avait préparé en se disant que ça allait être un très très gros match. Prendre le point de bonus face à une équipe qui était encore première il y a quelques heures, je pense qu’on va marquer les esprits aussi. Cela veut dire quelque chose, oui.

Après avoir bien fini l’année, vous allez profiter maintenant des vacances. En deuxième partie de saison, qu’est-ce qu’il faudra améliorer ?

M.C. : Déjà, on va se poser. Après, je pense qu’on va certainement refaire un bilan tous ensemble. En défense actuellement, on est plutôt réglés, on a une très bonne ligne, on se fait rarement franchir. Après en attaque, il y a pas mal de situations où il faut qu’on se place mieux. Quant à notre conquête, elle est pour moi bonne mais on peut encore l’améliorer.