Un match à part, que le numéro neuf de 28 ans, Thibault Bisman (remplaçant vendredi), s’apprête à redécouvrir après trois années d’exil à Albi. Immersion, du passé au présent, en six points.

Un derby pas comme les autres

Ce derby m’a manqué. À Albi, j’avais tout de même les matchs face à Colomiers ou Montauban, mais je n’ai passé qu’une saison en ProD2 là-bas. Après, il restait la rencontre face à Tarbes en Fédérale 1… Mais ce rendez-vous face à Carcassonne a une saveur particulière. Avec la proximité, on connaît bien leurs joueurs qu’on peut souvent côtoyer sur et en dehors du terrain. Et nos publics respectifs ont beaucoup d’attentes autour de ce match. J’ai vraiment hâte d’être à vendredi. Aujourd’hui, tous les voyants sont au vert pour moi (retour de blessure à Nevers après deux moins d’absence), je me sens prêt à aider mon équipe.

2014 et 2015, les deux meilleurs souvenirs…

Mon meilleur Béziers vs Carcassonne remonte à novembre 2015. J’étais remplaçant et je me rappelle qu’on avait fait un match très complet en attaque comme en défense. Tout ce qu’on avait travaillé durant la semaine avait été mis en place et avait fonctionné. Nous avions largement gagné (54-15, NDLR). Après, je me souviens d’un autre moment. Il faisait un temps exécrable, on aurait pu annuler le match mais nous avions voulu quand même le jouer. Et ça avait vraiment été un match à l’ancienne avec beaucoup de pluie, de boue et de combat. L’équipe s’était imposée dans le money-time. Deux victoires à l’opposé dans les scénarios, mais qui restent mes deux plus beaux souvenirs.

Thibault Bisman (Béziers)Icon Sport

… 2013, le plus mauvais millésime

Cette défaite m’a vraiment marqué. On perd à la maison à la 80e minute et je m’en souviens comme si c’était hier. L’équipe résiste près de sa ligne et Julien Séron, au bord d’un ruck, fait une feinte de passe et marque sur la sirène. Ça donne la victoire à Carcassonne (20-23, novembre 2013). Un revers qui avait été très rude à vivre pour l’équipe.

Josh Valentine, le "mentor d’en face"

J’ai passé deux saisons avec Josh à Béziers (2014/2016) et il m’a apporté beaucoup de choses. Tout le monde sait aujourd’hui que c’est un neuf de grande qualité et hyper complet : gros défenseur, super jeu au pied, très belle passe… Un joueur de très haut niveau qui m’a apporté ce côté stratégique que je ne comprenais pas trop quand j’étais jeune. J’essayais d’être avant tout un puncheur, sans cerner réellement pourquoi je faisais les choses. Et en regardant évoluer Josh à son arrivée, j’ai tout de suite compris qu’il maîtrisait son sujet et savait pourquoi il prenait ses décisions. Et de quelle manière il faisait aussi avancer l’équipe, par sa “grinta”, son jeu au pied et son caractère.

Pro D2 - Josh Valentine (Béziers)Icon Sport

Les éternelles clés du succès

Ce derby, encore plus qu’un match “classique”, se joue avant tout sur le niveau d’engagement dans le combat et la domination en conquête. L’autre clé du succès est la discipline. On a tous tendance à lâcher plus d’influx dans la préparation de ce rendez-vous et d’être un peu plus énervés, car on en parle toute la semaine. (…) Mais le jour J, la différence se fait sur la maîtrise et la précision de tout ce qu’on fait. Vendredi, nous devrons envoyer des signaux forts à l’arbitre, en montrant des attitudes positives. Ce sera très important, surtout en ce moment. Tout en mettant aussi de la bonne agressivité d’entrée, pour démontrer aux Carcassonnais qu’on ne lâchera rien chez nous. A nous de trouver cet équilibre. »

Un tournant pour l’ASBH avant la trêve

Je pense que ce derby peut nous faire basculer sur une pente positive pour l’équipe. Nous travaillons dur depuis de longs mois, on a été récompensé au début ; mais ces derniers temps, ça n’a pas été trop le cas (deux succès et cinq défaites depuis la mi-octobre). Par contre, Montauban reste une satisfaction au-delà du succès. On a vu lors du retour à froid à la vidéo, que nous avions réussi à mettre en place pas mal de bonnes séquences offensives. Il faut continuer dans cette voie et rester positifs, en se disant que ce derby face Carcassonne (5e avec cinq points d’avance) peut nous faire basculer du bon côté (avant d’aller à Vannes puis de partir en vacances). Et non l’inverse.