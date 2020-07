On connaît le calendrier du Pro D2. Un championnat qui n'a connu ni montée ni descente par rapport à la saison passée. Il débutera le 4 septembre, la dernière journée de saison régulière se tiendra le 14 mai. On rappelle que les matchs se dérouleront du jeudi au dimanche. Un match le jeudi, un match le dimanche, cinq ou six matchs le vendredi et peut-être un match le samedi, jour réservé à l'élite ces dernières années. La première journée réserve un choc entre Biarritz et Perpignan, deux grands noms et deux candidats déclarés à la montée. Béziers, le club qui a défrayé la chronique cet été débutera son parcours en déplacement à Mont-de-Marsan.

L'ASBH jouera ensuite son premier match à domicile contre Soyaux-Angoulême. Colomiers, premier au moment de l'arrêt de la compétition commencera par un déplacement à Valence, club sauvé de la relégation par l'épidémie. À noter une coupure entre le 18 décembre et le 8 janvier. Il y aura aussi une coupure la semaine du 5 février, celle du 20 mars et celle du 30 avril. La phase finale se déroulera du 21 mai eu 13 juin, selon le modèle en vigueur en Top 14 avec barrages, demies et finale.

Les affiches des deux premières journées :

Première journée :

Biarritz vs. Perpignan

Vannes vs. Aurillac

Mont De Marsan vs. Beziers

Angouleme vs. Aix en Provence

Rouen vs. Carcassonne

Grenoble vs. Nevers

Valence Romans vs. Colomiers

Oyonnax vs. Montauban

Deuxième journée :