Alors que le « clan » regroupé autour de l’investisseur franco-émirati Samir Ben Romdhane espérait un dénouement rapide et un rachat de l’ASBH acté pour le milieu de cette semaine, le dossier traîne en longueur. La raison ? Ce mercredi, aucun document n’avait encore été transmis au gendarme financier de la Ligue. De quoi relancer les rumeurs d’un projet vide. « Aucun commentaire. On travaille et on avance » repoussait simplement l’avocat Thierry Braillard, en milieu de semaine. Un autre proche du dossier s’avançait un peu plus : « Il reste des procédures qui sont normales, dans ce type de dossier et qui prennent du temps. Par exemple, il a fallu obtenir un document de la banque nationale des Emirats Arabes Unis, pour certifier la provenance des fonds. Mais les points qui restent désormais à dicuter sont à la marge. Le dossier sera bientôt transmis. » Du côté de la DNACG, on ne cache toutefois pas son inquiétude face au temps qui passe. « Nous devons vite travailler ensemble », a sobrement indiqué un de ses rapporteur.