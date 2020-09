Selon les informations de nos confrères de France Bleu Pays Basque, le président du Biarritz olympique Jean-Baptiste Aldigé a déposé plainte contre X pour "diffusion d'enregistrement ou d'image qui porte atteinte à l’intégrité d'une personne". Au vrai, le plus jeune des présidents de clubs du rugby professionnel se demande bien comment une conversation de plus quatre heures, que le président du BOPB qualifie aujourd'hui de "conversation de café du commerce", avec trois supporters du BOPB, survenue le 15 septembre dernier, a pu être enregistrée puis communiquée à des médias locaux.

À ce sujet, la démarche -enregistrer une personne à son insu avant de diffuser la bande- peut sembler équivoque, pour ne pas dire autre chose. Toujours selon France Bleu, deux des trois personnes suspectées ont déjà été entendues par la police nationale, quand la troisième devrait l'être dans les jours à venir. France Bleu Pays Basque énonce aussi que l'enregistrement en question offrirait un éclairage nouveau sur la relation tendue entre Jean-Baptiste Aldigé et la maire de Biarritz, Maïder Arosteguy. Pour rappel, la mairie de Biarritz, un temps favorable au projet Aguilera souhaité par les dirigeants du BOPB afin que le club puisse s'affranchir des deniers de la famille Gave, aurait vu sa position évoluer, provoquant la colère des patrons du club.

Contacté par nos soins, le président du Biarritz olympique a simplement confié que l'"on cherchait à attaquer son image. En m'attaquant, dit-il, des personnes qui veulent voir disparaître le Biarritz olympique attaquent le club. Le BOPB a été sauvé il y a trois ans et le club évolue. Plus le club évolue, plus les personnes qui veulent voir disparaître le BOPB attaquent le club". A-t-il raison ? Tort ? L'affaire de l'enregistrement pirate pourrait en tout cas connaître très prochainement une suite...