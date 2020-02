Provence Rugby - Aurillac : 40-10

Provence enchaîne ! Sur une série de deux victoires consécutives avant la rencontre, les Provençaux remportent un troisième match de rang et se donnent de l’air avec le bas du tableau.

Mis sur orbite grâce à un essai d’Andrzej Charlat après seulement six minutes, les locaux prenaient rapidement les devants dans ce match. Malgré deux équipes en difficulté sur la conquête en touche, les coéquipiers de Bertrand Guiry dominaient la partie, se montraient sérieux et leurs initiatives étaient récompensées par deux nouvelles réalisations de Charlat. À la pause, ils possédaient déjà une avance confortable (19-3).

La suite, pour Provence, était dans la lignée des quarante premières minutes. Largement supérieurs au Stade Aurillacois, les locaux sécurisaient vite le bonus offensif en inscrivant trois nouveaux essais, dont un magnifique conclu par Zambelli après une relance de Charlat, intenable ce soir et auteur d’un quadruplé. Et Aurillac, dans tout ça ? Maladroits et dominés, les visiteurs tentaient de sauver l’honneur sur la fin. Après avoir échoué à deux reprises, ils étaient finalement récompensés sur la sirène, mais s’inclinaient lourdement 40 à 10.

Béziers - Mont-de-Marsan : 55-17

Le Stade Montois a vécu un calvaire à Raoul-Barrière ! Totalement dépassés sur les phases de conquête et apathiques en défense, les hommes du duo Auradou-Daricarrère ont encaissé pas moins de huit essais à l'occasion de ce déplacement dans l'Hérault, conclu sur le score sans appel de 55-17 en faveur de Béziers. Une semaine après le bonus défensif prometteur ramené d'Oyonnax, l'ASBH double son adversaire du soir au classement.

Marco Pena (5e, 28e), Tawalo (14e), Wilkins (40e+3), Meafua (48e, 63e), Ballu (68e, 75e) ont fait le bonheur de leurs supporters, en attente de ce match référence depuis fort longtemps. D'ailleurs, jamais Béziers n'avait marqué plus de 36 points cette saison. C'était lors de la 2e journée du championnat, ici-même, face à Valence-Romans (36-20).

De son côté, Mont-de-Marsan enregistre sa plus lourde défaite de la saison. Les deux essais signés Marty (54e) et Gerber (66e) ne sont qu'anecdotiques. Les jaune et noir n'ont pas existé face à Béziers. Et repartent dans les Landes avec trois blessés supplémentaires dans les bagages : Garrault, Laterrade et Laval, tous touchés en première période. Sale soirée pour le Stade Montois.

Carcassonne - Montauban : 23-14

Sans doute l’esprit plus léger depuis leur victoire devant Grenoble, les Sapiacains attaquent la partie sur un bon rythme. Sur la pelouse de Carcassonne, les Montalbanais prennent les devants grâce à la vitesse de Pierre Sayerse, auteur du premier essai de la partie (3-8, 13e). Les visiteurs contrarient le jeu des Audois et le pied de Mathy leur permet d’avancer jusqu’à la mi-temps avec l’avantage (9-14).

Toutefois, les Sapiacains tombent dans l’indiscipline avec des cartons jaunes juste avant et juste après la pause pour Beukeboom (35e) puis Faitotoa (41e). En double infériorité numérique, les visitent ne peuvent rien face à la puissance des Carcassonnais. Tuapati est ainsi à la conclusion d’un groupé pénétrant dévastateur (42e). Les Audois profitent de cette belle dynamique pour enfoncer le clou. Par un nouvel essai en force, signé Andreï Ursache (57e). Le match se verrouille alors à nouveau, Carcassonne préservant un précieux succès 23-14 tandis que Montauban manque l’occasion de s’offrir au moins un bonus défensif. Le 14-0 encaissé dans le deuxième acte par les Sapiacains leur aura été fatal.

Perpignan - Rouen : 57-12

La victoire, le bonus offensif, 57 points marqués, 8 essais. La soirée à Aimé-Giral est très positive pour l’USAP à nouveau leader de la Pro D2 grâce à sa large victoire contre le relégable Rouen (57-12). Après une première période trop moyenne (deux essais encaissés, deux cartons jaunes écopés), les équipiers de Lucas Bachelier ont ensuite roulé sur les Normands. Les essais catalans ont été marqués par George Tilsley (4e, 26e), Lucas Dubois (20e), de pénalité (63e), Quentin Walcker (65e), le tout jeune Melvyn Jaminet (69e), Genesis Pelepele Lemalu (72e) et Pierre Lucas (79e). L’ouvreur Matteo Rodor a parfaitement accompagné le score avec un 100 % au pied pour 15 points finalement.

Rouen indiscipliné, Matty James a pris un rouge

A la pause, le RNR n’était mené "que" 24-12, alors le manager Richard Hill pouvait rêver en un exploit comme ses Lions en avaient été capables à Oyonnax. L’Anglais a rapidement été rappelé à une dure réalité. Il a vu ses hommes se faire concasser et prendre 4 cartons jaunes. Matty James en a pris deux à lui seul. L’arbitre François Bouzac lui a brandi un rouge qui l’empêchera de postuler pour affronter son ancien club Mont-de-Marsan la semaine prochaine. Rouen n’a jamais trouvé de second souffle car plusieurs joueurs sont sortis rapidement (Baptiste Lafond sur commotion à la 6e, Thomas Toevalu sur blessure à la 8e et Lucas Cazac sur commotion à la 18e).

Quatre essais de l’USAP en 9 minutes

A l’heure de jeu, l’impossibilité d’avoir un apport du banc s’est fait sentir. Les Perpignanais ont marqué quatre essais entre les 63e et 72e minutes de jeu. Le retour vers la Normandie pour les équipiers de Tamaz Mchedlidze s’annonce long. La défaite d’Aurillac est le seul bon point de la soirée, mais il est important. Pour l’USAP, il y aura des éléments à retravailler dans le jeu courant pour le déplacement à Montauban, mais les Sang et Or peuvent voir venir. Ils sont les nouveaux patrons du championnat car Colomiers a un moins bon goal-average.

Vannes - Valence Romans : 47-21

Drôle de soirée en terre bretonne. Pourtant la tempête n'était prévue que pour le samedi. Mais le vent a soufflé fort du côté du stade de la Rabine vendredi soir. Entre le 8e au classement, Vannes, et la lanterne rouge, Valence-Romans, il y a eu du rugby, du beau rugby même.

Et il ne fallait pas être en retard ou prendre le verre de trop à la buvette, tant les bretons ont réalisé un départ canon. Après une première séquence express, quasiment sur l'engagement de Javaux pour Valence-Romans, les locaux enclenchent tout de suite une première session qui leur permet de scorer, avec un premier essai de Quentin Dubreuil, bien lancé par Popelin. Jules Le Bail transforme sans problème, et la lanterne rouge est cueillie à froid...

Dans la foulée, c'est Martins qui pénalise les siens, après un plaquage jugé dangereux par Mr Castaignède. Valence-Romans se retrouve réduit à 14 pour 10 minutes qui vont s'avérer particulièrement difficiles. Dans ce court espace temps, les locaux vont pleinement profiter de leur supériorité numérique et encaisser dès la 9e minute un second essai breton par Bly... il est en plus rapidement imité, 3 minutes plus tard par Popelin, très en vue ce vendredi soir. Lorsque Martins revient enfin sur le pré, Vannes mène 19 à 0...

Valence-Romans est alors mis KO debout par un quatrième essai vannetais en 20 minutes, signé Boudehent, qui conclue une belle interception de Popelin, déicdément dans un bon soir. A la 20', les locaux mènent alors 26 à 0... Un score rapidement réduit cependant par Valence-Romans, qui profite d'une boulette de Jules Le Bail pour envoyer N'Diaye entre les perches. Mais Vannes n'en reste pas là : 5' après, les Bretons récidivent et inscrivent un cinquième essai via Vosawai, à la conclusion d'un joli mouvement collectif. Heureusement pour les Drômois, Zouhaïr aplatit juste avant la pause, et le tout étant doublé d'un carton jaune pour plaquage dangereux de Leafa, les Drômois rentrent avec un peu d'espoir aux vestiaires (33-14).

Au retour des vestiaires, Valence-Romans ne profite pas de sa supériorité numérique. Après 10 minutes apathiques, où les deux équipes semblent accuser le coup, c'est même Vannes qui se met en grande difficulté avec le carton rouge de Boudehent pour un vilain geste. Mais malgré cela, en infériorité numérique, c'est bel et bien Vannes qui inscrit un sixième essai à l'heure de jeu. En infériorité numérique, Burgaud est à la conclusion d'une belle action collective. Le Bail transforme avant de laisser sa place (40-14). À 10 minutes de la fin de la rencontre, Vannes, pourtant en infériorité numérique, confirme son excellente forme du soir en allant planter un septième essai et alourdir le score par Blanchard.

Faltrept aura beau réduire le score à 5 minutes de la fin, c'est trop tard. Valence-Romans partait de trop loin face à des Bretons qui ont construit leur victoire en première mi-temps. Les Bretons se relancent au classement, Valence-Romans poursuit tristement son chemin de croix, malgré une belle bataille.

Colomiers - Oyonnax : 22-19

Après avoir stoppé sa belle série à Mont-de-Marsan vendredi dernier, Colomiers s'est bien repris ce soir face à un concurrent direct à l'accession d'office en demi-finale. Oyonnax n'était pas venu pour faire de la figuration et a réalisé une entame très solide sans réussir à aller en terre promise. Et c'est d'ailleurs le constat d'un premier acte très intense mais où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Seuls les buteurs, Beauxis et Soulan, se sont répondus pour un score de parité à la pause (6-6)

Après les exclusions temporaires des piliers Mirtskhulava et Dubois (trop de fautes en mêlée), les deux équipes ont démarré le deuxième acte à 14 et c'est Colomiers qui a vite mis la marche avant. 12-9 à l'heure de jeu grâce au pied de Soulan (6/7, 17 points marqués au total) qui a pu s'appuyer sur un énorme travail de ses avants. C'est d'ailleurs en force qu'Hugo Pirlet a marqué un essai décisif en pick and go (66e) profitant du carton jaune pour Grice (65e). Les Oyomen ont su revenir dans le bonus offensif avec un essai de Macdonald dans les arrêts de jeu mais ils ont encore pêché par indiscipline. Ils n'auront surtout jamais réussi à enrayer la rage et la fougue de ce jeune groupe haut-garonnais qu retrouve la victoire (22-19).

Colomiers reste donc leader du Pro D2 à égalité avec Perpignan. Oyonnax conserve sa quatrième place mais compte désormais six points d'écart avec le duo de tête.