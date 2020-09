L'USAP et Biarritz se relancent, aucune victoire à l'extérieur... Nos pronos pour la 3ème journée

Provence Rugby - Nevers

Le leader de Pro D2 après deux journées reçoit Nevers ce jeudi soir pour réaliser la passe de trois. Les Aixois occupent la première place au classement grâce à leur victoire sur le terrain de Soyaux-Angoulême et à la maison face à Vannes la semaine passée. En pleine confiance, ils vont affronter les joueurs de Xavier Pémeja qui eux aussi font un bon début de saison. Une défaite encourageante à Grenoble et un succès bonifié face à Valence-Romans. Malgré tout, difficile d'imaginer les Neversois aller faire un coup au stade Maurice-David.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby.

Soyaux-Angoulême - Oyonnax

Les Angoumoisins ont relevé la tête ce week-end après leur défaite inaugurale à domicile face à Aix. Une belle victoire à Béziers qui lance complétement leur saison en championnat. Les protéges d'Adrien Buononato vont tenter de confirmer ce vendredi soir lors de la réception d'Oyonnax. Les joueurs de l'Ain, qui font partie des favoris à la montée ont parfaitement débuté leur championnat en s'imposant à Carcassone dimanche. Après avoir vu leur match d'ouverture face à Montauban reporté, ils vont disputer leur deuxième rencontre à Soyaux pour, peut-être, un deuxième excellent résultat à l'extérieur. En tout cas, c'est une partie qui risque de se jouer sur des détails.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux, bonus défensif pour Oyonnax.

Aurillac - Colomiers

C'est une des belles surprises de ce début de saison. Les Aurillacois, dans le sillage de leur ouvreur Thomas Vincent, réalisent de grosses performances et se sont même permis le luxe de d'imposer face à Grenoble lors de la deuxième journée. Après les Isérois, les Cantaliens reçoivent Colomiers, leader de Pro D2 l'an passé avant l'arrêt de la saison et qui a loupé son entrée dans la compétition. Une lourde défaite à Valence-Romans, un match reporté face à Rouen et voilà des Columérins qui ont besoin de points pour se relancer. Ce déplacement à Aurillac est une occasion en or, même si il faudra un pack d'avants conquérant pour espérer s'offrir une première victoire cette saison.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac.

Grenoble - Montauban

Le pack grenoblois va t-il se refaire une santé face aux Montalbanais ? Largement dominé à Aurillac, le huit de devant isèrois va devoir redresser la barre pour prendre la mesure de l'USM et s'imposer pour la deuxième fois de la saison, après le succès face à Nevers lors de la première journée. Grenoble, grand favori à la montée, n'a toujours pas impréssionné, au contraire. D'autant plus, que va se présenter au stade des Alpes Montauban, en confiance après les quatre points arrachés à Sapiac face à Biarritz. Un match où il devrait y avoir du jeu à la vue des joueurs qui devraient être présents sur la pelouse.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble.

Mont-de-Marsan - Vannes

Duel de prétendants aux phases finales à Guy-Boniface. Les Montois, victorieux de Béziers à la première journée et dispensés de rencontre à Perpignan vont tenter de remporter un deuxième match à domicile pour s'installer dans le haut du classement et assumer leur objectif de Top 6. Face à eux se dresseront les Vannetais, qui après un difficile victoire face à Aurillac à la Rabine, ont été défaits à Aix la semaine dernière. Une rencontre qui s'annonce serrée, les individualités connues de Mont-de-Marsan pourraient faire la différence.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan.

Valence-Romans - Carcassonne

Les Drômois pour un deuxième succés à domicile ? Derniers du classement avant l'arrêt de la saison en mars, les coéquipiers de Maxime Javaux sont repartis avec d'autres convictions dans cette saison 2020-2021. Un recrutement expérimenté et talentueux, qui a largement contribué à la large victoire face à Colomiers lors de la première journée. Malgré une défaite à Nevers le week-end passé, Valence-Romans accueille avec confiance Carcassonne. Des Audois qui ont perdu contre Oyonnax à la maison dimanche dernier pour leur premier match en championnat.

Notre pronostic : Victoire de Valence-Romans.

Perpignan - Rouen

Soir de première samedi au stade Aimé-Giral. Tout d'abord parce que l'USAP va disputer son premier match de championnat sur sa pelouse cette saison. Le retour à Aimé-Giral était prévu samedi dernier mais le report de la rencontre face à Mont-de-Marsan a eu raison des supporters catalans. Premier match... tout court cette saison pour Rouen. Avec leurs deux premières rencontres, face à Carcassonne et Colomiers repoussées, les Rouennais vont ouvrir leur saison sur le palouse des Perpignanais. Un manque de rythme qui pourrait leur être préjudiciable.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan.

Biarritz - Béziers

C'est le match de clotûre de cette troisième journée de Pro D2, qui va rappeler de beaux souvenirs aux anciens. Les Biarrots, à deux doigts d'un bon coup à Montauban ce dimanche, chercheront à confirmer leur assez bon début de saison et leur victoire face à Perpignan à Aguiléra. Les Bitérrois, quant à eux, ont complètement raté leur deux premières rencontres. Un revers à Mont-de-Marsan et une défaite à domicile face à Angoulême plongent Béziers dans le doute. Pas sur qu'Aguiléra soit le meilleur stade pour tenter de se relancer...

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Biarritz.