Grenoble prend le bonus et le fauteuil de leader

Dans des conditions parfaites et dans un stade des Alpes surchauffé, le FCG a délivré une prestation très solide face à Oyonnax avec pas moins de quatre essais marqués. Un bonus offensif qui a récompensé la pugnacité des joueurs isérois qui n'ont eu cesse de tenir le ballon pour finalement faire craquer l'ex-leader du championnat.

Tout était réuni pour lancer ces Boxing Days 2019 sur les chapeaux de roue avec notamment les deux meilleures défenses de Pro D2. D'ailleurs, avec leurs acolytes hivernaux, l'occupation, la conquête et le jeu au sol, elles ont rythmé les débats du premier acte. Pris dans la tenaille oyonnaxienne avec de nombreux ballons perdus dans les rucks et une grosse indiscipline, le FCG a beaucoup tenté à la main y compris depuis son camp. Longtemps le pragmatisme des Oyomen a tout repoussé jusqu'à la 33e et une contre-attaque conclu par l'ailier Nathanael Hulleu qui juste avant n'avait pas réussi à transmettre à 5m de l'en-but. Mais ce duel entre le troisième et le premier n'avait pas du tout dit son dernier mot après 40 minutes.

Grenoble a joué jusqu'au bout

Au retour des vestiaires, il n'aura fallu que six minutes à Leva Fifita et plusieurs pénaltouches pour offrir le second essai en force du FCG et un premier break (14-3). Malgré deux nouveaux essais logiquement refusés à Blanc-Mappaz puis Guillemin, Oyonnax a su réagir et contrer encore une fois l'euphorie grenobloise. Mieux, c'est pendant le carton jaune d'Ursache (58e) que Le Bourhis plantait une pénalité puis Giresse allait dans l'en-but pour offrir un final plein de suspense (14-13 à la 66e). Mais le stade des Alpes n'a pas tremblé trop longtemps. Après un nouveau carton jaune pour Audy (69e), cette volonté de jouer de partout et ce culot de contredire leur banc a poussé les Isérois par deux nouvelles fois dans l'en-but. Fifita (72e) d'abord en force pour son doublé puis Guillemin (74e) après une magnifique action de 80m.

Ce duel du très haut de tableau a donc tourné en la faveur de Grenoble (28-13) qui a même grappillé un précieux bonus offensif. Comme quoi porter le ballon et oser sans complexe, même en hiver, peut payer en Pro D2 surtout que les Oyomen ont réalisé un énorme match en défense et au sol. Le FCG est donc le nouveau leader (provisoire) du championnat à cinq points de Perpignan, seule équipe à pouvoir empêcher les Grenoblois d'être Champions d'automne.