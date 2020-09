Fearns : "Je suis arrivé au LOU en Pro D2 et je quitte le club après deux demi-finales de Top 14"

Carl, comment se sont déroulés vos premiers mois à Rouen ?

J'ai adoré. J'ai passé beaucoup de temps entre ma maison, le centre d'entraînement et la découverte de la ville. C'est sympa comme coin, même si c'est bien plus petit que Lyon. Puis le groupe est composé de bons mecs : je me sens bien à Rouen.

Vous étiez l'un des joueurs les plus appréciés du public lyonnais, n'est-ce pas un crève-coeur pour vous d'avoir quitté le LOU ?

Vous savez, je suis arrivé au LOU en ProD2 et je quitte le club après deux demi-finales de Top14. J'ai vécu beaucoup de belles choses mais également une grosse blessure (N.D.L.R. rupture du ligament croisé antérieur du genou droit assortie d'une lésion du cartilage, en octobre 2017) qui m'a demandé beaucoup d'énergie pour revenir. J'étais à Lyon depuis cinq saisons, j'avais accompli beaucoup de choses et le club m'a énormément apporté, mais j'avais besoin de changement, de nouvelles structures, d'un nouvel environnement, d'un nouveau club, de nouveaux coéquipiers à impressionner pour retrouver davantage d'énergie. En tant que joueur, on doit garder de la fraîcheur mentale, et je voulais me lancer dans un nouveau projet, un nouveau challenge, c'est pour cela que j'ai fait le choix quitter le LOU et de rejoindre Rouen.

Justement, pourquoi Rouen, 15e du dernier ProD2, alors qu'on vous prêtait des pistes en Top14 et en Premiership ?

La situation sanitaire liée à la Covid-19 a fait que différents clubs ont été frileux dans leur recrutement. J'ai donc bien eu des opportunités en Angleterre et en Top14, mais je n'ai pas eu beaucoup de propositions de contrat. Et Rouen s'est positionné et a été au bout de la démarche. Donc je remercie le club de m'avoir contacté et proposé ce contrat de deux ans. Les dirigeants et le staff voulaient vraiment que je rejoigne leur équipe, et c'est important de ressentir cela en tant que joueur. Rouen était une opportunité incroyable pour moi.

Il y a eu une période où vous aviez décidé de quitter le LOU, sans avoir la certitude de trouver un nouveau club. Avez-vous songé à prendre votre retraite ?

Non pas du tout ! Je pensais sincèrement que j'avais encore au moins deux saisons dans les jambes. Je souhaite quitter ce jeu le jour où je l'aurais décidé. Pas de manière forcée. Et aujourd'hui je considère que j'ai encore quelque chose à donner au rugby.

Quels objectifs va se fixer le club pour cette deuxième saison en ProD2 ?

Au sein du groupe, tout le monde est conscient que le club a eu beaucoup de chance la saison passée, et que nous pourrions aujourd'hui être en Fédérale 1. Nous appréhendons donc cette saison comme "seconde chance inespérée", une opportunité inattendue. Nous voulons cette fois obtenir notre maintien sur le terrain, et prouver que nous sommes bien à notre place en ProD2.

Personnellement, quelles sont vos attentes ?

Il y a eu beaucoup de mouvement à l'intersaison (N.D.L.R. 15 arrivées, 20 départs) et je pense que la chose essentielle pour un groupe qui se construit est d'être irréprochable à domicile. Quand les adversaires viendront à Mermoz, ils devront tomber sur un os, une équipe qui joue bien au rugby. Personnellement j'espère que nous serons compétitifs, et capables de rapidement obtenir des points pour prendre de la confiance.

Que vous a demandé Richard Hill à votre signature ?

La saison passée l'équipe a montré de belles choses, mais s'est retrouvée en bas de tableau car les matchs serrés finissaient quasi-toujours par tourner en la faveur des adversaires. Les mecs jouaient, s'accrochaient mais finissaient par oublier en route des points accessibles. Donc je pense que Richard est venu me chercher en grande partie pour mon expérience. Il attend que je sois un leader et que j'apporte mon vécu au reste de l'équipe afin qu'on réussisse désormais à faire basculer ces matchs serrés en notre faveur. Cela nous permettrait d'être plus rapidement à l'abri.

Vous considérez-vous comme l'une des stars de la division ?

Non, je ne suis pas une star...

Vous ne pensez donc pas que les adversaires vont vous attendre en se disant "ok, aujourd'hui face à nous, il y aura Carl Fearns" ?

Je vais surtout essayer de ne pas décevoir mes coéquipiers avant de penser à impressionner les adversaires (sourire) ! Puis s'ils se disent ça, c'est super positif, ça donnera des espaces à mes coéquipiers sur le terrain. Et si cela se présente, je pense être suffisamment intelligent pour essayer de faire tourner cette situation à notre avantage.