Biarritz sans forcer

Sous une légère bruine bretonne au Pays Basque, ce match d'ouverture n'a certainement pas régalé les yeux des spectateurs présents dans les travées d'Aguilera. De nombreuses mêlées, touches et autres phases de conquête mais bien peu de mouvement, hélas. L'histoire d'une fin de bloc en Pro D2 malgré tout bien maîtrisée par les Biarrots qui ont profité de l'imprécision et de l'inefficacité charentaise notamment en zone de marque.

Cette troisième réception de 2020 s'annonçait comme un gros match piège pour le BO. Face à une formation qui affectionne les fins de bloc et surtout les matchs à l'extérieur (deux victoires et deux nuls pour le SA XV loin de Chanzy), il ne fallait pas flancher pour rester dans le wagon des qualifiables. Mais même s'ils ont démarré la rencontre avec quelques soucis en mêlée et du mal à sortir de leur camp, les Biarrots ont à l'inverse été très pragmatiques lors de leurs incursions dans la moitié de terrain adverse. Un essai sur maul accordé à Peyresblanques (8e) et une pénalité de Bernard (13e) soit un 8-0 qui s'est tenu jusqu'à la pause. Un score en faveur des joueurs basques qui ne reflétait pas le premier acte tant les Angoumoisins ont tenu le ballon et campé en zone de marque, en vain.

Terrible inefficacité

La soirée a dû être très longue pour Mirco Bergamasco, l'adjoint d'Adrien Buononato aux commandes du SA XV. L'ancien international italien qui a assisté impuissant, bien que très remuant sur son banc, aux nombreuses imprécisions de son équipe. Des pénaltouches perdues à 5m de l'en-but adverse, des ballons grattés ou enterrés au sol non loin de la terre promise et même cinq points ratés au pied. Ce soir, le constat d'inefficacité de Soyaux-Angoulême est assez terrible et pourtant, il y avait de vraies intentions de tenir ce ballon et de faire mal à cette formation basque. Au bout de l'ennui alors que Bernard enquillait les points au pied (15 au total dont 12 en deuxième période), les Charentais ont retrouvé un petit bout de flamme après le carton jaune pour Levi (61e) suite à un plaquage dangereux. La course rentrante de Laulhé s'accordait au timing de sortie de balle de Nicolas pour un essai plein d'espoir du troisième ligne angoumoisin (65e). Une réalisation finalement anecdotique car le bonus défensif était déjà trop loin.

Pro D2 - Sébastien Laulhé, épaulé de ses coéquipiers de Soyaux-AngoulêmeIcon Sport

Sans forcer, Biarritz signe donc un troisième succès à domicile en quatre matchs (20-8) et termine bien ce cinquième bloc de la saison. Peu importe les autres résultats de cette 19ème journée, les Biarrots partiront en vacances dans le top 6 et c'est certainement l'essentiel pour eux ce soir. En revanche, Soyaux-Angoulême peut vraiment regretter de rentrer sans point en Charente tant il y a eu de munitions pour lancer le jeu. Un bloc à une seule victoire pour les Angoumoisins qui devront être beaucoup plus réalistes à la reprise pour espérer une belle fin de saison.