Biarritz s'impose à domicile, une victoire à l'extérieur... Les pronos de la 1ère journée

Biarritz - Perpignan

Deuxième du championnat au moment de l'arrêt de la saison, Perpignan aura à coeur de rejouer les hauts du tableau afin de revenir rapidement en TOP14. En face, les Biarrots aligneront sept de leurs recrues dont l'arrière international Henry Speight. Nous voyons le Biarritz Olympique décrocher la victoire au terme d'un match serré.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Perpignan.

Soyaux Angoulême - Provence Rugby

Provence Rugby, 12ème la saison dernière, a connu une préparation estivale compliquée avec une défaite contre Valence Romans (20-19), et une plus lourde contre Toulon (47-05). Le déplacement du côté de Soyaux Angoulême sera très compliqué, d'autant plus que le club charentais aura sa carte à jouer pour les qualifications en play-off.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux Angoulême.

Valence Romans - Colomiers

Valence Romans, lanterne rouge la saison dernière avec seulement 3 victoires au compteur, reçoit l'ancien leader Colomiers. On aura le droit à un choc des extrêmes au Stade Pompidou de Valence. Nous voyons les Columérins sortir victorieux de ce premier match de la saison.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec bonus offensif.

Vannes - Aurillac

Les Bretons ont livré un bon exercice 2019-2020, jouant crânement leur chance jusqu'au bout pour une place dans le TOP6. En face, les Aurillacois figuraient à une décevante 14ème place. Devant leur public, Vannes à l'occasion de démarrer cette nouvelle saison de la meilleure des manières.

Notre pronostic : Victoire de Vannes.

Grenoble - Nevers

Les Isérois, 3ème la saison dernière, ont parfaitement géré les matchs amicaux. Une victoire contre le voisin Oyonnax (25-16), et un match nul encourageant face au RC Toulon (38-38). A domicile, ils n'auront pas le droit à l'erreur s'ils veulent prétendre à la montée.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble avec bonus offensif.

Oyonnax - Montauban

Autre gros choc de cette première journée, le demi-finaliste malheureux de la saison 2018/2019 reçoit les Montalbanais à Charles-Mathon. Au pied du podium la saison dernière, les Oyomens font partie des favoris pour la montée en TOP14. Ils comptent bien démarrer la saison par une victoire devant leur public.

Notre pronostic : Victoire de Oyonnax.

Mont de Marsan - Béziers

Montois et Biterrois se retrouvent ce lundi soir pour le dernier match de cette première journée. Le Stade Montois a gagné difficilement contre Soyaux Angoulême (15-13), et a perdu contre le Biarritz Olympique (29-19) en match amical. Béziers s'est lourdement incliné dans son unique match amical, contre le Stade Toulousain (43-21). Pour ce premier match à domicile, nous voyons le Stade Montois prendre le dessus sur son adversaire.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

Alexis Plisson