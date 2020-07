Béziers : les premiers documents sont arrivés à la DNACG

Alors que le (toujours) président de l'ASBH Cédric Bistué faisait encore part de son inquiétude, hier, les choses avancent enfin dans le dossier du rachat de Béziers par le investisseur franco-émirati Samir Ben Romdhane. La DNACG, inquiète depuis le début de la semaine de ne recevoir aucun document, a finalement été entendue. Selon nos informations, les premiers éléments bancaires lui sont parvenus, ce vendredi. « Le dossier est encore incomplet mais ce sont des éléments concrets qui nous ont été transmis. Des éléments sérieux. Les choses vont dans le bon sens. » Du côté de l'investisseur émirati et de ses représentants, on continue à affirmer que le dossier « est constitué à 90 %. Il sera transmis en intégralité à DNACG en milieu de semaine prochaine, maximum. » Une version qui paraît désormais plus que crédible.