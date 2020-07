Béziers : les Emirati jettent l'éponge !

Ca y est : le feuilleton biterrois est enfin terminé ! Selon nos informations, les investisseurs emirati, fatigués des réticences affichées par les propriétaires actuels de l'ASBH et mal perçus par le gendarme économique du rugby pro français, ont décidé de jeter l'éponge. Le club biterrois ne sera donc pas repris par les investisseurs de Christophe Dominici et restera entre les mains de Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et Pierre-Louis Angelotti, auteurs d'un projet dit d'atterrissage, avec budget en baisse et masse salariale réduite. Plus d'informations à venir...