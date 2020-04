"Que de temps perdu ! Ça me rend furieux, véritablement : on a perdu un temps incroyable dans des palabres sans prendre en compte la réalité. On est ridicules. On se ridiculise par notre inaptitude. On n'est pas dans le monde réel, en fait, je crois. Ça fait plus d'un mois que je dis des choses de bon sens. Il aurait simplement fallu décréter la reprise au 1er octobre et si la situation s'était améliorée, on aurait avancé les dates de reprise. J'avais envoyé un mail à Paul Goze à ce sujet le 23 avril mais je n'ai même pas eu de réponse. Quand on est chef d'entreprise, il faut prévoir le pire et se préparer au meilleur. Et non le contraire. On n'a fait que subir les événements, on n'a rien anticipé. Les médecins le répètent depuis des semaines lors des réunions auxquelles Christian Lanta et Bruno Rolland participent : mais vous rêvez en couleurs avec vos scénarios de reprise. Que va-t-on dire aux joueurs, aux supporters ? On leur avait parlé d'une reprise en juillet, puis à la deuxième quinzaine d'août... Et finalement, tout est balayé. Vous imaginez le temps de perdu pour la préparation de la saison prochaine alors que les clubs s'enfoncent. Pour la suite, si l'on débute sur une nouvelle saison avec les mêmes équipes, je voudrais que l'on reparte avec le nombre de points acquis cette année. Sinon, ce que je propose de nouveau, c'est de finir la saison actuelle à partir du 15 septembre ou du 1er octobre, de la finir fin novembre puis de se caler sur l'hémisphère Sud avec une reprise des championnats en début d'année. Pour l'heure, pour des raisons de résistance je pense, on n'a même pas daigné me répondre sur le fond. Mais je pense qu'il est plus que jamais temps de repenser notre calendrier."